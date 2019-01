14日、女優の森川葵(23)が自身のインスタを更新。海外旅行に起きたとある人物と遭遇したことを明かし、ファンの間で話題になっている。

■ももクロのしおりんと

長いからイタリア興味ある人だけ読んでねー。🙌 バックパック持って 11日間ほどイタリア🇮🇹に行ってました。 写真一枚目しおりんとだから しおりんと!?って思うでしょ。 いやそれ以上の革命が起きてたまたまフィレンツエでばったり会ったんだよ。(イタリアってめちゃくちゃ広いから確率かなり低いの) 1人でふらっと歩いてたら、後ろから「葵ちゃーーーん」って声が聞こえて振り向いたらしおりんがいたの。 すでに4日目とかで日本語話してなかったらすんごくホッとしちゃって、このチャンス逃すものか!と思って連絡先交換してご飯誘って、しおりんとお友達と3人でピザ食べたんだ。美味しかった。 日本でも遊ぶ約束したんだ。 人とご飯食べるっていいなあと再確認。 電車の中で出会った女の子がアニメ好きということで仲良くなったよー。絵描いてくれたの。可愛い。 あと#ロミオとジュリエット の本場ヴェローナにも行ってきたよ。Wジュリエット〜。 まるで日本から逃亡するかのように、飛行機飛ぶ1週間前くらいに航空券だけ取って大して何も持たずに来たイタリアだったんだけど、イタリアにして良かったと思った。(イタリアにした理由は国の名前アメリカとフランスとイタリアくらいしか分からなかったから) ヴェネチアングラスが綺麗すぎて、本当は自分が欲しかったのをお土産という言い訳をつけて沢山買っちゃった。載せたのはペン。インクつけて書くのだけどこれが本当にいい。ペン先までガラスなの...もっと買えばよかった...グラス🥂も買ったよ。これは見せない。お土産。 渡したくないくらい。 本当は全部おうちに置いておきたいくらい素敵なグラス。 ヴェネチアでは声かけてくれた日本好きの方のおうちにお邪魔して手料理ふるまってもらった。美味しかった。初#アーティチョーク してきたよ。不思議な食べ物だったなー。(本当ならばついて行ってはいけないんだと思うんだけどなんとなく大丈夫な気がして。ほとんど勘で生きてます。) また食べたいけどなかなか日本じゃ出会えないもんね。 あんまり建物の写真載せてないけど大体のものは見に行ったよ。 これは写真じゃなくて心の中に残しておくもの。 全然イタリア関係ないけどSALEやってたからアウターとSaint Laurentのバックと香水買っちゃった。#linterdit 付ける度にきっとイタリア思い出す。 そんな鼻の記憶。香水苦手だったんだけど大人になったのか鼻の感覚が鈍ったのか。デビューです。これからよろしくね。 ここまで読んでくれた方だけにお伝えすると本当は「あ、私沢山やりたいことあるや。私このまま日本に戻らなくてもいいかも」って思ったんだけど、そんなタイミングでとあるメッセージが来て、その中に「葵ちゃんが幸せなら、私も幸せです。芸能界デビューしてくれてありがとう」って書いてあって、「だめだ。帰ろう。やりたいこと沢山あるけど、それ以上にやらなきゃいけないことがあるな」って思ったの。もちろん私にとっては自分がやりたいことやってるのが一番幸せだけど、それだけじゃないなって。だから少しでもそう言ってくれる人がいるなら私はその人に幸せになってもらえるように、勿論自分の幸せも考えつつ生きていきたいなと思った。 まあ、今思うのは自分が幸せでなくては人も幸せにできないってことかな。だからまずは自分の幸せ第1に考えながらそこから溢れる幸せを分けていきたいという考え。かな。 うん。もっと沢山書きたいことあるけど写真も10枚って決まってるしあんまりだらだら書いててもね。 よし、またねー。

11日間ほどイタリアに旅行していたという森川。フィレンツェをひとりで歩いていたところ、後ろから「葵ちゃーーーん」という声が聞こえ、振り向くとそこにはももいろクローバーZのメンバー・玉井詩織(23)の姿があったという。

このとき、イタリア旅はすでに4日目で、森川にとっては久々の日本語。ホッとすると同時に「このチャンス逃すものか!」と連絡先交換して一緒にピザを食べたんだとか。

■「なんちゅう確率」

この偶然に、ファンからは驚きの声が相次ぐことに。

・なんちゅう確率なんだろ(笑)

・旅先で、しおりんに逢う! なかなかな奇跡だよね

・しおりんとあえるなんて

連絡先を交換したふたりの、今後に注目したい。