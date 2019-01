『ポケカ』「ルカリオ&メルメタルGX」のカードテキストを公開─GX技を使えば鋼ポケモンの受けるダメージがずっと-30に!

ポケモン公式Twitterは、2月1日発売予定の『ポケモン カードゲーム』強化拡張パック「フルメタルウォール」に関して、新カード「ルカリオ&メルメタルGX」を公開しました。

「ルカリオ&メルメタルGX」で目を引くのは、やはりGX技である「フルメタルウォールGX」でしょう。“この対戦が終わるまで、自分のはがねポケモン全員が、相手のポケモンから受けるワザのダメージは、すべて「-30」される。”という効果は、もともと守備力が高い鋼タイプの長所をさらに伸ばしてくれること間違い無しです。

公式サイトには、「ルカリオ&メルメタルGX」と相性の良いカードも併せて紹介されているので、ぜひこちらもご覧ください。

鋼ポケモンの守備力をUP!ルカリオ&メルメタルGX

https://www.pokemon-card.com/products/sm/sm9b.html

ねんね太郎