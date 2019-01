「乙女神楽 ～ザンビへの鎮魂歌～」追加キャストが発表！新たなビジュアルの公開も

gumiは、2019年内に配信予定のiOS/Android用アプリ「乙女神楽 ~ザンビへの鎮魂歌~」について、追加キャストを発表した。

■乃木坂46メンバーから追加キャスト発表!

齋藤飛鳥、堀未央奈に続き、乃木坂46メンバーから計21名のキャストが発表されました。詳細はゲーム公式Twitter(@otome_kagura)にて随時公開いたしますので、ぜひチェックしてみてください!

追加キャスト一覧(敬称略)

秋元真夏、伊藤純奈、伊藤理々杏、岩本蓮加、梅澤美波、大園桃子、久保史緒里、阪口珠美、佐藤楓、新内眞衣、鈴木絢音、寺田蘭世、中村麗乃、星野みなみ、向井葉月、山下美月、吉田綾乃クリスティー、与田祐希、渡辺みり愛(50音順)

■「ザンビ」プロジェクト第2弾連続ドラマとの合同会社会見が開催!

1月7日に行われた記者会見では、既にドラマおよびゲームへの出演が発表されている齋藤飛鳥、堀未央奈以外の、この度新たに発表となった乃木坂46の未解禁キャスト19名が登壇し、ドラマおよびゲームについて各キャストの役名や役どころ、撮影でのエピソードなどを語りました。

登壇者(敬称略)

以下、ゲームに関連するコメントを要約して抜粋※

―ゲームの撮影中エピソードは?―

中村 麗乃【椎名美琴役】

戦う道具(モデルガン)を持ったり、普段着ないような変わった衣装を着て撮影しました。

吉田 綾乃クリスティー【本多恭子役】

大きいモデルガンなどテレビでしか見たことが無いような道具があり、どこで使うのかわくわくしました。普段出来ないことだったので、貴重な経験になりました。

―ザンビプロジェクトの魅力は?―

秋元 真夏【西条亜須未役】

舞台・ドラマ・ゲームとさまざまなコンテンツで「ザンビ」を発信できることで間口が広がり、多くの人に興味を持ってもらえると思います。ホラー要素だけではなく友情がテーマとして描かれていたり、アイドルの枠を超えた魅力的な作品となっています。

■「乙女神楽 ~ザンビへの鎮魂歌~」とは

本アプリは、「ザンビプロジェクト」の第3弾として発表された、乃木坂46から選出されたメンバー主演によるスマートフォン向けアプリゲームです。東京全体へと瞬く間に広がった「ザンビ」の恐怖。国は首都東京一帯を「汚染地帯」とし、23区の周囲に「壁」を建設。感染者を物理的に封じ込めた……未だ残っていた生存者たちと共に。封鎖され月日は流れ、無法地帯と化した東京。そこはもはや、日本という国から切り離され、見捨てられていた。極限状態の中で銃を手に生き抜く少女は、主人公と出会い、自らのとある能力に気づく……。――奇跡はいつも、絶望の後に、来る。

■「ザンビプロジェクト」とは

2018年7月に行われた乃木坂46の「真夏の全国ツアー2018 ~6th YEAR BIRTHDAY LIVE~」の中で始動が発表されたものです。乃木坂46、欅坂46、けやき坂46が初めて共演した「ザンビ」の舞台は11月16日から25日まで東京都のTOKYO DOME CITY HALLにて上演されました。11月25日の千秋楽に於いて、第2弾であるドラマ化の告知と、第3弾である本作のサプライズ発表が行われました。ザンビプロジェクトの続報にもぜひご注目ください。

