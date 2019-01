女優・今田美桜さんが出演しているドラマ『3年A組―今から皆さんは、人質です―』(日本テレビ系)で演じている諏訪唯月のInstagramが開設され、大きな反響を呼んでいます。

■ドラマ『3年A組』今田さんの役どころは?

卒業式10日前。平穏で終わるはずだった生徒29人を菅田将暉演じる高校教師・柊は人質にとり『最後の授業』を行うという衝撃的学園ミステリー。

今田さんはクラスの女子の中で強い存在感を放つ唯月を演じます。普段のかわいらしいビジュアルとは違った強気な女王様キャラのギャップに、今田さんの演技の幅の広さを思い知らされます。

また、前髪をあげたヘアスタイルは先週の1回目の放送直後から「かわいい!」と話題になっています。

View this post on Instagram

超踊る!さんま御殿! 3年A組チームで☺︎ 天然炸裂だった福原遥ちゃんと📸 #3A @3a10_ntv

A post shared by 今田美桜(@imada_mio) on Dec 25, 2018 at 2:43am PST

■Instagram開設を告白

14日、今田さんは自身のInstagramで「第2話ありがとうございました!」とコメントを綴り、唯月のInstagramが開設されていることを報告しました。

View this post on Instagram

3年A組第2話ありがとうございました!✌︎ 唯月のInstagramが できてます実は👐🕴🏻 @yuzuki.3a そちらも見てね☺︎ #3年A組 #3A

A post shared by 今田美桜(@imada_mio) on Jan 13, 2019 at 7:51pm PST

これにはファンから歓喜の声が上がっています。

「あ~美桜ちゃん可愛い! 唯月のインスタフォローしたよ♥」

「すぐフォローしました! かわいすぎです♥応援しています♥」

歓喜の声のほかにも「ドラマの演技がうますぎて惹きこまれた」という意見も多く寄せられました。

イメージとは違う強気な演技は見ている視聴者たちもゾクゾクさせているようです。

■インスタがリアル高校生!

View this post on Instagram

. 👭 #涼音と愛華 #いつも一緒にいるおふたり #心友ってやつです #すっきーだ #y3As #3A

A post shared by 𝘆𝘂𝘇𝘂𝗸𝗶(@yuzuki.3a) on Jan 12, 2019 at 11:02pm PST

アカウントは13日に開設されたばかり。15日13時現在でフォロワーは8万人を越えています。

投稿している写真を見てみると、友だちと一緒に映っている写真や、ふざけている写真、さらにお弁当を食べているときの写真など。

ドラマの内容とは違った高校生らしいほほえましい笑顔が溢れています。まさに現役女子高生のインスタですね!

ファンからも「かわいい」「ほんまもんの女子高生みたい」「かわいさが天使級」とコメントが。

今後、どのような写真を載せてくれるのでしょうか。もしかしたら、共演キャストとのレアなツーショットが見られる日も遠くないかもしれません。

今後の投稿が楽しみですね!

(文/fumumu編集部・吉田あやの)