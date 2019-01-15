「戦国IXA」にて「センゴク権兵衛」とのコラボが開催！足利義昭や武田信玄など新武将カードの追加も

スクウェア・エニックスは、「戦国IXA」において、本日1月15日より宮下英樹氏の戦国漫画「センゴク権兵衛」とのコラボレーションを開始した。また、新たな武将カードを12枚追加した。
■「戦国IXA」×「センゴク権兵衛」コラボ開催！
コラボ期間中、「センゴク権兵衛」の登場人物たちが「戦国IXA」の武将カードとなって期間限定でゲーム内に登場いたします。
さらに、「センゴク権兵衛」とのコラボ開催を記念し、コラボ記念ログインキャンペーンも同時開催いたします。毎日ログインすることでもらえる「戦国くじチケット」や「銅銭」などの特典に加え、累計ログインでコラボ限定武将カード「センゴク【雅】」などの豪華報酬も手に入ることができます。
「戦国IXA」をプレイして頂いている方も、これから「戦国IXA」を始める方もぜひこの機会を利用し、毎日ログインして期間限定のコラボ限定武将カードなどを手に入れましょう！
コラボ期間
2019年1月15日（火）17:00～2019年2月8日（金）13:59
コラボ特設ページ
Yahoo！ゲーム
http://sengokuixa.jp/campaign/collabo_gonbe/
ハンゲーム
http://h.sengokuixa.jp/campaign/collabo_gonbe/
mixiゲーム
http://m.sengokuixa.jp/campaign/collabo_gonbe/
my GAMECITY
http://g.sengokuixa.jp/campaign/collabo_gonbe/
ゲソてん
http://s.sengokuixa.jp/campaign/collabo_gonbe/
■1月15日（火）より追加する武将カードのラインナップ
ねね
カードNo：1975
レア度：天
コスト：3.5
HP：100
指揮兵数：3980
攻撃力：1040
防御力：1000
兵法：570
槍兵統率：B
弓兵統率：SS
騎馬統率：A
兵器統率：A
スキル名：万劫豊国
スキル属性：攻撃
作家名：直良有祐
足利義昭（あしかがよしあき）
カードNo：1976
レア度：天
コスト：1
HP：100
指揮兵数：2120
攻撃力：1050
防御力：1200
兵法：610
槍兵統率：S
弓兵統率：S
騎馬統率：A
兵器統率：A
スキル名：天下の勅命
スキル属性：防御
作家名：直良有祐
武田信玄（たけだしんげん）
カードNo：1977
レア度：天
コスト：4
HP：100
指揮兵数：3880
攻撃力：1080
防御力：970
兵法：700
槍兵統率：A
弓兵統率：B
騎馬統率：SS
兵器統率：A
スキル名：覇神雷霆
スキル属性：攻速
作家名：直良有祐
以心崇伝（いしんすうでん）
カードNo：2240
レア度：極
コスト：3.5
HP：100
指揮兵数：3450
攻撃力：1000
防御力：1000
兵法：550
槍兵統率：A
弓兵統率：A
騎馬統率：A
兵器統率：A
スキル名：黒衣ノ法壁
スキル属性：攻撃
作家名：影井由宇
れんみつ
カードNo：2241
レア度：極
コスト：3
HP：100
指揮兵数：3180
攻撃力：970
防御力：1000
兵法：480
槍兵統率：B
弓兵統率：S
騎馬統率：B
兵器統率：A
スキル名：煉獄ノ盟約
スキル属性：防御
作家名：JUNNY
ザビエル
カードNo：2766
レア度：極
コスト：3
HP：100
指揮兵数：3250
攻撃力：1040
防御力：1040
兵法：540
槍兵統率：A
弓兵統率：S
騎馬統率：A
兵器統率：A
スキル名：聖人の奇跡
スキル属性：攻防
作家名：BISAI
毛利勝永（もうりかつなが）
カードNo：2410
レア度：極
コスト：4
HP：100
指揮兵数：3730
攻撃力：1000
防御力：1020
兵法：520
槍兵統率：S
弓兵統率：B
騎馬統率：A
兵器統率：A
スキル名：絶界進軍
スキル属性：防速
作家名：正子公也
天野康景（あまのやすかげ）
カードNo：3365
レア度：特
コスト：3
HP：100
指揮兵数：2830
攻撃力：860
防御力：820
兵法：470
槍兵統率：A
弓兵統率：B
騎馬統率：C
兵器統率：B
スキル名：王佐忠将
スキル属性：攻撃
作家名：鹿角
石川忠輔（いしかわただすけ）
カードNo：3366
レア度：特
コスト：2
HP：100
指揮兵数：2280
攻撃力：850
防御力：830
兵法：440
槍兵統率：A
弓兵統率：B
騎馬統率：C
兵器統率：B
スキル名：新兵動員
スキル属性：攻速
作家名：添田一平
於波留（おはる）
カードNo：3367
レア度：特
コスト：2.5
HP：100
指揮兵数：2520
攻撃力：850
防御力：850
兵法：460
槍兵統率：B
弓兵統率：A
騎馬統率：B
兵器統率：C
スキル名：戦慄ノ美姫
スキル属性：攻防
作家名：木下月乃
蘆名盛興（あしなもりおき）
カードNo：4231
レア度：上
コスト：2
HP：100
指揮兵数：1800
攻撃力：580
防御力：620
兵法：410
槍兵統率：B
弓兵統率：D
騎馬統率：D
兵器統率：C
スキル名：槍隊備え
スキル属性：防御
作家名：Natto-7
織田信広（おだのぶひろ）
カードNo：5179
レア度：序
コスト：1.5
HP：100
指揮兵数：1750
攻撃力：480
防御力：460
兵法：400
槍兵統率：C
弓兵統率：D
騎馬統率：D
兵器統率：D
スキル名：槍隊襲撃
スキル属性：攻撃
作家名：小森ニコ
※詳しくは公式サイトのお知らせをご確認ください。
(C) 2010-2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.(C)宮下英樹／講談社