「戦国IXA」にて「センゴク権兵衛」とのコラボが開催！足利義昭や武田信玄など新武将カードの追加も

スクウェア・エニックスは、「戦国IXA」において、本日1月15日より宮下英樹氏の戦国漫画「センゴク権兵衛」とのコラボレーションを開始した。また、新たな武将カードを12枚追加した。

■「戦国IXA」×「センゴク権兵衛」コラボ開催!

コラボ期間中、「センゴク権兵衛」の登場人物たちが「戦国IXA」の武将カードとなって期間限定でゲーム内に登場いたします。

さらに、「センゴク権兵衛」とのコラボ開催を記念し、コラボ記念ログインキャンペーンも同時開催いたします。毎日ログインすることでもらえる「戦国くじチケット」や「銅銭」などの特典に加え、累計ログインでコラボ限定武将カード「センゴク【雅】」などの豪華報酬も手に入ることができます。

「戦国IXA」をプレイして頂いている方も、これから「戦国IXA」を始める方もぜひこの機会を利用し、毎日ログインして期間限定のコラボ限定武将カードなどを手に入れましょう!

仙石権兵衛【極】

豊臣関白秀吉【極】

島津中書家久【極】

センゴク【雅】

コラボ期間

2019年1月15日(火)17:00~2019年2月8日(金)13:59

コラボ特設ページ

Yahoo!ゲーム

http://sengokuixa.jp/campaign/collabo_gonbe/

ハンゲーム

http://h.sengokuixa.jp/campaign/collabo_gonbe/

mixiゲーム

http://m.sengokuixa.jp/campaign/collabo_gonbe/

my GAMECITY

http://g.sengokuixa.jp/campaign/collabo_gonbe/

ゲソてん

http://s.sengokuixa.jp/campaign/collabo_gonbe/

■1月15日(火)より追加する武将カードのラインナップ

ねね

カードNo:1975

レア度:天

コスト:3.5

HP:100

指揮兵数:3980

攻撃力:1040

防御力:1000

兵法:570

槍兵統率:B

弓兵統率:SS

騎馬統率:A

兵器統率:A

スキル名:万劫豊国

スキル属性:攻撃

作家名:直良有祐

足利義昭(あしかがよしあき)

カードNo:1976

レア度:天

コスト:1

HP:100

指揮兵数:2120

攻撃力:1050

防御力:1200

兵法:610

槍兵統率:S

弓兵統率:S

騎馬統率:A

兵器統率:A

スキル名:天下の勅命

スキル属性:防御

作家名:直良有祐

武田信玄(たけだしんげん)

カードNo:1977

レア度:天

コスト:4

HP:100

指揮兵数:3880

攻撃力:1080

防御力:970

兵法:700

槍兵統率:A

弓兵統率:B

騎馬統率:SS

兵器統率:A

スキル名:覇神雷霆

スキル属性:攻速

作家名:直良有祐

以心崇伝(いしんすうでん)

カードNo:2240

レア度:極

コスト:3.5

HP:100

指揮兵数:3450

攻撃力:1000

防御力:1000

兵法:550

槍兵統率:A

弓兵統率:A

騎馬統率:A

兵器統率:A

スキル名:黒衣ノ法壁

スキル属性:攻撃

作家名:影井由宇

れんみつ

カードNo:2241

レア度:極

コスト:3

HP:100

指揮兵数:3180

攻撃力:970

防御力:1000

兵法:480

槍兵統率:B

弓兵統率:S

騎馬統率:B

兵器統率:A

スキル名:煉獄ノ盟約

スキル属性:防御

作家名:JUNNY

ザビエル

カードNo:2766

レア度:極

コスト:3

HP:100

指揮兵数:3250

攻撃力:1040

防御力:1040

兵法:540

槍兵統率:A

弓兵統率:S

騎馬統率:A

兵器統率:A

スキル名:聖人の奇跡

スキル属性:攻防

作家名:BISAI

毛利勝永(もうりかつなが)

カードNo:2410

レア度:極

コスト:4

HP:100

指揮兵数:3730

攻撃力:1000

防御力:1020

兵法:520

槍兵統率:S

弓兵統率:B

騎馬統率:A

兵器統率:A

スキル名:絶界進軍

スキル属性:防速

作家名:正子公也

天野康景(あまのやすかげ)

カードNo:3365

レア度:特

コスト:3

HP:100

指揮兵数:2830

攻撃力:860

防御力:820

兵法:470

槍兵統率:A

弓兵統率:B

騎馬統率:C

兵器統率:B

スキル名:王佐忠将

スキル属性:攻撃

作家名:鹿角

石川忠輔(いしかわただすけ)

カードNo:3366

レア度:特

コスト:2

HP:100

指揮兵数:2280

攻撃力:850

防御力:830

兵法:440

槍兵統率:A

弓兵統率:B

騎馬統率:C

兵器統率:B

スキル名:新兵動員

スキル属性:攻速

作家名:添田一平

於波留(おはる)

カードNo:3367

レア度:特

コスト:2.5

HP:100

指揮兵数:2520

攻撃力:850

防御力:850

兵法:460

槍兵統率:B

弓兵統率:A

騎馬統率:B

兵器統率:C

スキル名:戦慄ノ美姫

スキル属性:攻防

作家名:木下月乃

蘆名盛興(あしなもりおき)

カードNo:4231

レア度:上

コスト:2

HP:100

指揮兵数:1800

攻撃力:580

防御力:620

兵法:410

槍兵統率:B

弓兵統率:D

騎馬統率:D

兵器統率:C

スキル名:槍隊備え

スキル属性:防御

作家名:Natto-7

織田信広(おだのぶひろ)

カードNo:5179

レア度:序

コスト:1.5

HP:100

指揮兵数:1750

攻撃力:480

防御力:460

兵法:400

槍兵統率:C

弓兵統率:D

騎馬統率:D

兵器統率:D

スキル名:槍隊襲撃

スキル属性:攻撃

作家名:小森ニコ

※詳しくは公式サイトのお知らせをご確認ください。

