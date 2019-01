「SINoALICE」いばら姫の新ジョブ「いばら姫/怠熊のミンストレル」が登場するガチャが開催！

ポケラボとスクウェア・エニックスは、iOS/Android用アプリ「SINoALICE」において、本日1月15日よりいばら姫の新ジョブ「いばら姫/怠熊のミンストレル」が登場する「怠惰な子熊ガチャ」を開始した。

■いばら姫(CV:本渡 楓)の新ジョブが登場する「怠惰な子熊ガチャ」を開始

「いばら姫/怠熊のミンストレル」はSS武器「怠惰ノ花笛(カゲウチ)」を獲得すると解放される。「怠惰ノ花笛(カゲウチ)」のほかにもSS武器がピックアップ!

開催期間:2019年1月15日(火)17:00~2019年1月24日(木)14:59

いばら姫/怠熊のミンストレル

■グレーテル(CV:内田 真礼)の新ジョブが手に入る新コンテンツ「精霊屠葬ーレイドイベントー」【β版】を開催

2019年1月16日(水)15:00より、新コンテンツ「精霊屠葬ーレイドイベントー」【β版】を開催!ギルドメンバーと協力・共闘して強大な力を持つレイドボスと戦うイベントとなる。

レイドボスに勝利すると、バトル内容を評価したバトルスコアを獲得することができ、本イベントのランキング報酬でしか登場しない「禍メダル」を獲得できる。メダル交換所でしか手に入らない、グレーテルの新ジョブ「グレーテル/嫉蛇のハーフナイトメア」やアルカナなどが登場するので、この機会にぜひ獲得を目指そう。

開催期間:2019年1月16日(水)15:00~2019年1月18日(金)14:59

グレーテル/嫉蛇のハーフナイトメア

(C)2017-2019 Pokelabo Inc./SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.