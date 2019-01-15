【大相撲一月場所三日目】稀勢の里崖っぷち3連敗

大相撲一月場所三日目は1月15日 (火)、両国国技館で行われました。横綱 稀勢の里が、初日から三連敗。結びの一番で横綱 鶴竜も錦木に寄り切られ黒星。
三日目幕内結果
東 (決まり手) 西
1-2●大翔鵬(送り出し)琴恵光◯2-1
3-0◯千代の国(押し出し)大翔丸●0-3
1-2●大奄美(上手投げ)千代翔馬◯2-1
2-1◯矢後(送り出し)琴勇輝●1-2
2-1●豊山(寄り切り)明生◯1-2
2-1◯佐田の海(寄り切り)勢●1-2
1-2●輝(叩き込み)阿炎◯2-1
1-2◯宝富士(突き落とし)朝乃山●0-3
3-0◯魁聖(上手投げ)遠藤●2-1
1-2●竜電(寄り切り)阿武咲◯3-0
1-2◯千代大龍(押し出し)大栄翔●1-2
3-0◯碧山(押し出し)隠岐の海●1-2
2-1◯琴奨菊(寄り切り)嘉風●0-3
1-2◯正代(押し倒し)松鳳山●0-3
3-0◯貴景勝(押し出し)玉鷲●2-1
3-0◯御嶽海(掬い投げ)豪栄道●0-3
1-2●高安(送り倒し)北勝富士◯3-0
1-2◯妙義龍(寄り切り)栃ノ心●0-3
2-1●逸ノ城(上手投げ)白鵬◯3-0
0-3●稀勢の里(寄り切り)栃煌山◯1-2
1-2●鶴竜(寄り切り)錦木◯3-0