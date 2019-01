渋谷駅、新宿駅に巨大キーブレードが出現！？「キングダム ハーツ III」の交通広告“STATION GALLERY”が登場

スクウェア・エニックスは、PS4/Xbox One用ソフト「キングダム ハーツ III」を1月25日に発売することを記念し、“STATION GALLERY”と称した交通広告を掲出する。

■巨大キーブレードが出現?!「KINGDOM HEARTS III STATION GALLERY」

1/16(水)より、JR渋谷駅、JR新宿駅において、大型ボードおよび駅構内にて本作の世界観をお楽しみ頂ける、「KINGDOM HEARTS III STATION GALLERY」の掲出を行います。駅構内をギャラリーに見立て、「KINGDOM HEARTS III」の未公開カットや名台詞をいち早くご覧頂けます。

JR新宿駅・南口

掲出場所:JR渋谷駅、JR新宿駅

大型ボード

JR渋谷駅:ハチ公口

JR新宿駅:南口

駅構内ポスター

JR渋谷駅、JR新宿駅の駅構内数ヶ所

掲出期間

大型ボード

1月16日(水)より1月30日(水)まで

駅構内ポスター

JR渋谷駅:1月16日(水)より1月27日(日)まで

JR新宿駅:1月21日(月)より1月27日(日)まで

注意事項・お知らせ

掲出期間は駅、広告物によって異なります。

本件・広告について鉄道・駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

駅改札内の広告は掲出駅までの有効な乗車券類をお持ちになった上でご覧ください。

他のお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

配布物はございません。

■「KINGDOM HEARTS III」の世界観を楽しめる新規動画を制作!

現在「キングダム ハーツ」公式Twitterでは発売日まで毎日カウントダウンと告知を行っています。発売6日前の1/19(土)からは、完全新規のスペシャル動画を公開いたします。カウントダウンのために制作した特別な映像となっていますので、是非ご期待ください。また現在公開中のカウントダウン画像も併せてご覧ください。

※本企画は予告なく内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。

公式ツイッター

http://twitter.com/_KINGDOMHEARTS

(C) Disney. (C) Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX