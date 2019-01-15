谷原秀人、宮里優作が出場　2019年欧州初戦の組み合わせ発表

＜アブダビHSBC選手権 事前情報◇15日◇アブダビGC（アラブ首長国連邦）＞
欧州ツアーの2019年初戦「アブダビHSBC選手権」がアラブ首長国連邦のアブダビGCにて、16日（水）から4日間の日程で開幕する。賞金総額は700万ドル（約7億6000万円）で、年間8大会で構成される高額賞金レース「ロレックスシリーズ」の初戦。日本からは谷原秀人、宮里優作が出場する。
開幕に先立って予選ラウンドの組み合わせが発表された。谷原はソレン・ケルドセン（デンマーク）、ペドロ・フィゲレド（ポルトガル）と同組。宮里はジャコ・ヴァン・ジル（南アフリカ）、マキシミリアン・キーファー（ドイツ）と2日間を回る。
大会3連覇がかかるトミー・フリートウッド（イングランド）は世界ランキング2位のブルックス・ケプカ（米国）、ツアー通算3勝のタイレル・ハットン（イングランド）を迎えてのラウンド。ダスティン・ジョンソン（米国）、ルイ・ウーストハウゼン（南アフリカ）、ヘンリック・ステンソン（スウェーデン）らメジャー覇者3人のグループにも注目が集まる。
【注目組の初日スタート時間】
12時30分：ダスティン・ジョンソン、ルイ・ウーストハウゼン、ヘンリック・ステンソン
12時40分：トミー・フリートウッド、ブルックス・ケプカ、タイレル・ハットン
13時10分：宮里優作、ジャコ・ヴァン・ジル、マキシミリアン・キーファー
13時50分：谷原秀人、ソレン・ケルドセン、ペドロ・フィゲレド
※日本時間