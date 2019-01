「城とドラゴン」ひとりでリーグに勝利するとバッジコインが手に入るイベントが開催！

アソビズムは、iOS/Android用アプリ「城とドラゴン」において、本日1月15日より「ひとりでリーグ バッジコイン争奪バトル」を開始した。

■「リーグ」&「ひとりでリーグ バッジコイン争奪バトル」が開催!

本日1月15日より、全国のユーザーたちを相手にリアルタイムで戦い、ランキングを競いあう「リーグ」が開催。また、期間中、「ひとりで」リーグに勝利すると、報酬として1日5回までバッジコインがもらえる「ひとりでリーグ バッジコイン争奪バトル」も開催される。リーグで勝利し、バッジコインを手に入れよう。

育成したキャラで白熱のリアルタイムバトル!

リーグで1日3勝すると、ドラゴンメダルがもらえる。

※今回のリーグはアバターP対象バトルとなります。(上限100P)

イベント対象バトル

リーグ(ひとりで)

勝利報酬

1勝~4勝までは、勝利するごとに、バッジコイン「50枚」獲得

5勝目は、バッジコイン「500枚」獲得!

開催期間

1月15日6時~1月17日23時

※各プレイヤー、報酬が手に入るのは1日5回までです。

※1日に手に入るバッジコインは最大で「700枚」までです。

※報酬が手に入る回数は、毎日午前4:00にリセットされます。

