幅広いシリーズタイトル楽曲が収録された「ファイアーエムブレム プレミアムアレンジアルバム」が発売決定！

インテリジェントシステムズは、3月20日に「ファイアーエムブレム プレミアムアレンジアルバム」を発売する。

■「ファイアーエムブレム プレミアムアレンジアルバム」とは

幅広いタイトルから厳選した「ファイアーエムブレム EXPO」のためのアルバムです。実力派ボーカリスト・川村ゆみさんを迎え、「覚醒」ルキナ役の声優・小林ゆうさんの歌声も収録しました。

新たに書き下ろされた歌詞付きの楽曲も3曲あり、小林ゆうさん歌唱による「遠征~炎」は、CD限定でお楽しみいただけます!

製品概要

タイトル:ファイアーエムブレム プレミアムアレンジアルバム

ボーカル:川村ゆみ・小林ゆう

発売日:2019年3月20日(水)発売

販売価格:3,200円(税抜価格2,963円)

品番:QWCI-00004

JANコード:4589875321398

制作:Magical Garden Entertainment LCC

発売元:INTELLIGENT SYSTEMS CO., LTD.

販売元:PONY CANYON INC.

仕様:12cmCD 1枚ジュエルケース 4C/8Pブックレット

※デザインは予告なく変更となる場合がございます

収録内容

Track1:ストーリー2 各マップの始まり

Track2:終章(最後の聖戦)

Track3:新たなる光の下へ(ロイの勇気)

Track4:そして友と

Track5:不動なる志

Track6:絆永久に

Track7:ミラの加護とともに

Track8:往く地の果てには

Track9:仲間入りメドレー

ストーリー5 出会い

仲間入り

同志たち

With Us!

Track10:戦闘メドレー

八神将の恵みあれI

正義をかけてレイドリック戦

戦い1 プレイヤー側の攻撃

忠義尽くさん

Against the Dark Knight

暗黒皇帝

Track11:遠征~炎 Vocal:小林 ゆう

Track12:「I」~為 Vocal:小林 ゆう

Track13:黄昏をつれてVocal:川村 ゆみ

Track14:if~ひとり思う~Vocal:川村 ゆみ

Track15:ファイアーエムブレムメインテーマ(Ver.Heroes)Vocal:川村 ゆみ

■イベント情報

2019年5月4日(土)Zepp Tokyoにて、ファイアーエムブレムのライブ&ステージイベントを開催!

開催名:ファイアーエムブレム EXPO

開催日:2019年5月4日(土)

会場:Zepp Tokyo

「ファイアーエムブレム EXPO」公式サイト

http://www.intsys.co.jp/works/FEexpo/

(C)Nintendo/INTELLIGENT SYSTEMS