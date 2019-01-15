NGT48剧场更换负责人 成员遇袭将启动第三方调查

【共同社1月15日电】以日本新潟县为活动据点的偶像团体“NGT48”成员山口真帆（23岁）近日遭到袭击，该团体位于东京的运营公司“AKS”14日宣布了NGT48剧场（新潟）负责人的人事变动。事发后运营方的应对备受指责，因此可能是事实上的撤换。

14日凌晨，“AKS”在NGT48的官网上报告称，对负责人今村悦朗进行人事变动，由早川麻依子担任新的负责人。当天上午，AKS运营负责人松村匠携新负责人早川等人一同接受了媒体采访，道歉称“让粉丝和成员感到不安，致以歉意”。

这是运营方首次在公开场合作出回应。松村称“鉴于警方的调查状况”所以应对迟缓，关于事件的详情反复表示“因事关调查内容，不便透露”。

关于遇袭事件，“AKS”10日在团体官网上发文称“已确认有一名成员在路上遭男性搭话，该成员虽不知（山口的）家在哪里，却告知了可推测的回家时间”。该公司14日宣布“将由律师等第三方委员会调查是否存在不当言行”。

去年12月8日，2名男子闯入山口位于新潟市的家中，抓住其脸部对其施暴，随后山口于本月8日和9日将其他成员参与此事的可能性及运营方的不作为发到了“推特”等处。对于引发风波，她在10日的公演中道歉。

HKT48成员指原莉乃（26岁）在电视节目中批评运营方让受害者道歉，却没有一个人出面。粉丝发起签名活动要求负责人辞职等，事件进一步发酵。（完）