「単車の虎」×「チャンプロード」“成人式で一番イケてるヤツ！”コンテストの結果速報が発表

Donutsは、iOS/Android用アプリ「暴走列伝 単車の虎」とヤンキー雑誌「チャンプロード」が共同で開催中の「成人式で一番イケてるヤツ!」コンテストの結果速報を発表した。

■「成人式で一番イケてるヤツ!」コンテスト結果速報!

本コンテストでは、「チャンプロード」と「単車の虎」が独自の視点で「成人式で一番イケてるヤツ」を選んでまいります。

2019年に成人を迎える方だけでなく、それ以前に成人式を迎えた方で、自分こそが最も“イケてる”と思う方も応募可能です。結果速報はWeb版チャンプロードにも掲載しております。

「成人式で一番イケてるヤツ!」結果速報

https://tantora.jp/nologin/tantora-champ/article/sample0352

チャンプロードが選ぶ男性部門 結果速報

チャンプロードが選ぶ女性部門 結果速報

チャンプロードが選ぶグループ部門 結果速報

※Web版チャンプロードにはその他の画像も掲載しております

また、写真の応募は2月4日まで受け付けております。最終結果は2月7日に発表いたしますので、「我こそは一番イケてる!」と思われる方はぜひご応募ください。応募方法は以下の通りとなっております。

応募方法

単車の虎 LINE@(https://line.me/R/ti/p/N0zcrVL6CZ)で友だち追加をして、成人式のイケてる写真を送るだけで応募完了です。

※写真は過去の成人式の写真でも大丈夫です。

※チャンプロードが取材撮影した写真からも選定いたします。

応募資格

2019年に成人式を迎える方、またはこれまでに成人式を迎えたことのある方すべて

スケジュール

応募期間:2019年1月7日~2019年2月4日

結果速報発表:2019年1月15日

最終結果発表:2019年2月7日

