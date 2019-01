「ドルオダ」×「クリユニ」コラボイベントが開催！日笠陽子さんらのサイン色紙が当たるキャンペーンも

gumiは、iOS/Android用アプリ「ドールズオーダー」および「クリスタル オブ リユニオン」において、本日1月15日よりコラボレーションイベントを開始した。

■「ドールズオーダー」×「クリスタル オブ リユニオン」コラボレーションイベント開催!

「ドルオダ」×「クリユニ」初のコラボレーションイベントがついに開催!双方の人気キャラクターがお互いのゲーム内に登場、またコラボミッション達成で豪華報酬がGETできます!コラボを記念したTwitterキャンペーンも開催中です。この機会にぜひ両タイトルをプレイしてみてくださいね!

コラボ開催期間

2019年1月15日(火)~2019年2月3日(日)23:59

※「ドールズオーダー」とスマートフォン版「クリスタル オブ リユニオン」のコラボです。ミッション達成報酬はスマートフォン版でのみ受け取れます。プラットフォームの確認をお願いします。

※詳細は両タイトルのお知らせページをご覧ください

■「ドルオダ」でのコラボレーションキャンペーン概要

クリユニキャラがドールズオーダーに参戦!

「クリスタル オブ リユニオン」から人気キャラの「クローディア(CV:日笠陽子)」と「ランスロット(CV:能登麻美子)」がドールズオーダーに参戦!「クローディア」と「ランスロット」が3Dモデルで縦横無尽に戦う姿は必見!日笠陽子さんと能登麻美子さんのボイスもご堪能いただけます!

クリユニをプレイしてコラボ限定武器を手に入れよう!

イベントポイントを集めて限定プラグインを手に入れよう!

イベントアリーナやイベントクエストをプレイすることでイベントポイントを獲得!ポイントを集めてショップで限定プラグインなど豪華アイテムと交換しよう!

イベントアリーナ開催期間

2019/1/15(火)17:00~2019/1/27(日)23:59

2019/1/15(火)17:00~2019/1/27(日)23:59 イベント1日1回限定クエスト開催期間

2019/1/15(火)17:00~2019/1/27(日)23:59

2019/1/15(火)17:00~2019/1/27(日)23:59 イベント通常クエスト開催期間

前半:2019/1/15(火)17:00~2019/2/3(日)23:59

後半:2019/1/22(火)00:00~2019/2/3(日)23:59

※イベントの詳細や報酬はゲーム内お知らせでご確認ください。

コラボ期間中、限定ログインボーナス&イベントパネルミッションを開催!

コラボ期間中、限定ログインボーナス、イベントパネルミッションを開催!限定プラグインやガチャポイントなどいろいろなアイテムを入手できるのでお見逃しなく!

ドルオダ×クリユニ 連動キャンペーン開催!

コラボ期間中、クリユニを遊んでドルオダでコラボ報酬を貰おう!双方のミッションや報酬はゲーム内お知らせでご確認ください。

フォロー&リツイートで声優直筆サイン色紙プレゼント!

公式Twitter

該当ツイート

■「クリユニ」でのコラボレーションキャンペーン概要

ドルオダの人気キャラクターがクリユニに登場!

コラボ期間中、ドルオダで特定のミッションを達成することで、クリユニゲーム内で英雄「ユーウェイン」を獲得することができます。他にも「ベディヴィエール」や「ボールス」などドルオダで人気の英雄がコラボ英雄としてクリユニに登場します!オリジナルストーリーやチビキャラになってフィールドを走りまわる姿は必見です!

コラボ魔獣を討伐して限定装備を作ろう!

魔獣「ハイパーゴーストモードレッド」がクリユニのフィールドに登場!たくさん討伐して、限定装備の素材やカードを手に入れよう!

手装備:惨式殲滅刀“紅蓮”

胴装備:惨式飛翔翼“幽鬼”

アクセ:惨式機械腕“血華”

期間中ログインして特別なアイテムを貰おう!

コラボ期間中ログインするだけで、「ドールズオーダーのカード」など豪華アイテムが貰える!

コラボプロフィールアイコンやカードが登場!

ドルオダのキャラクターたちが、プロフィールアイコンやカードになって登場!期間中のイベント報酬やパックで手に入れよう!

豪華声優陣の直筆サイン色紙が当たる!コラボ記念プレゼントキャンペーン開催!

コラボ開催を記念して、キャラクターボイスを担当する豪華声優陣の直筆サイン色紙が当たるキャンペーンをTwitterにて開催中です!

公式Twitter

該当ツイート

