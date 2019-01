ドリコムは、「ちょこっとファーム」において、本日1月15日より「8周年ありがとう祭 ちょこっとスロット!第2弾」を開始した。

■「8周年ありがとう祭 ちょこっとスロット!第2弾」が開催

キャンペーン期間中、1日1回、最大7回までルーレットにチャレンジすることができる。ルーレットで動物たちの絵柄がそろうと、「ごほうび」がもらえる。(絵柄がそろわなくても「ごほうび」がもらえるかも…?)また、期間中ログインした数に応じて、8周年限定の作物や動物などのアイテムももらえる。

※詳細はアプリ内をご覧ください

キャンペーン期間

1月15日15時~1月24日14時59分

ユーザーの皆さまへ

たくさんのユーザーの皆さまに応援をいただき、「ちょこっとファーム」GREE版は8周年の記念日を迎えることができました!!まだまだこれからも、皆さまに「楽しい♪」「かわいい♪」と喜んでいただけるように運営一同、全力で取り組んでいきます!!これからも「ちょこっとファーム」をよろしくお願いいたします!!

