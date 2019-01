「ファイナルファンタジーXIV」初のリミテッドジョブ「青魔道士」が公開！ラーニングで最強の青魔道士を目指そう

スクウェア・エニックスは、PS4/PC向けにサービス中の「ファイナルファンタジーXIV」において、本日1月15日に新ジョブ「青魔道士」を公開した。

FFXIV初のリミテッドジョブである青魔道士は、ハイデリンに生息するさまざまなモンスターと戦い、その技をラーニングすることで青魔法を修得します。修得した青魔法は、青魔道士専用コンテンツ「マスクカーニバル」で使用でき、自身の技と知恵を駆使してさらなる高みを目指していきます。

■新ジョブ「青魔道士」

新大陸帰りの怪しげな男が、白魔法でも黒魔法でもない、新たなる魔法体系「青魔法」を教えると触れ回っているという。野獣や魔物が生存競争を勝ち抜くために身に着けた、原始的な魔法を自らの物として会得する技術だというのだが……果たして、その言葉は真実なのだろうか。

青魔道書

モンスターからラーニングした青魔法は、専用の「青魔道書」に自動登録されます。青魔道書には修得した青魔法の詳細や、ラーニング可能な青魔法のヒントが記載されているので、有効活用して最強の青魔道士を目指しましょう!

マスクカーニバル

リミテッドジョブ“青魔道士”専用コンテンツ、「マスクカーニバル」が実装されます。ウルダハの闘技場で繰り広げられるモンスターたちとの死闘。モンスターの特徴を把握し、ラーニングした青魔法を駆使してカーニバルを勝ち抜こう!

■今後のアップデート予定

今後のアップデートでさらなるコンテンツの追加を予定しています。

Patch 4.55

ライバルウィングズ第2弾「ヒドゥンゴージ(機工戦)」

「禁断の地 エウレカ:ヒュダトス編」

Patch 4.56

メインストーリー Part2

サブストーリークエスト「ヒルディブランド外伝 紅蓮編」

Patch 4.57

ワールド間テレポ

