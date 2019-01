「アルテイルNEO」着せ替えプレートを入手しよう！「使者からの贈り物」イベントが開催

コアエッジは、iOS/Android用アプリ「アルテイルNEO」において、本日1月15日より「使者からの贈り物」イベントを開始した。

■イベント限定ミッションをクリアしてプレートを手に入れよう!

ミッションをクリアすることで、プレートが手に入るミッションイベント「使者からの贈り物」を開催いたしました。今回のイベントは前半と後半に分かれた形での開催となります。

前半では人気キャラクターの「使者」のプレート4種やベーシックパックチケットが報酬で手に入ります!後半では各神族から選ばれたSRカードのプレート4種とベーシックパックチケットが報酬で手に入ります。後半のSRプカードのプレートの内容は後日ゲーム内お知らせにて発表いたしますのでお楽しみにお待ちください。

イベント概要

1月15日(火)00:00~1月27日(日)23:59の間、前半と後半に分かれてイベント限定ミッションが発生します。ミッションを達成する事で該当する報酬を獲得出来ます。

さらに期間中はランクバトルにて発生するトレジャーバトルで獲得出来る「レア以上の宝箱」の入手確率アップ!

※前半後半と切り替わる1月21日(月)0:00のタイミングで前半のミッションは消滅してしまうため、ご注意ください。

※レジェンド宝箱【1月】、スーパーレア宝箱【1月】、レア宝箱【1月】の3種を指します。

開催日時

前半:1月15日(火)00:00~1月20日(日)23:59

後半:1月21日(月)00:00~1月27日(日)23:59

※イベント限定ミッションの有効期限も上記の通りとなります。

主な報酬内容

使者「ヴァイスフォーゲル」

使者「ノワールヴァイデ」

使者「ルージュエーステ」

使者「ブルーリジット」

■必ずレジェンドカードが手に入るGMセレクション発売中!

有償ベリル限定でレジェンドカードを含む10種のカードが固定で手に入る「GMセレクションパック」を期間限定で販売いたします。「GMセレクションパック」は、それぞれ「リフェス/ローティア編」「ゴウエン/ファルカウ編」の2種類があります。

1月11日(金)0:00~1月20日(日)23:59の期間でGMビッグフットがチョイスした「GMビッグフットセレクションパック」が販売中です。また1月21日(月)0:00~1月27日(日)23:59の期間でGMクロスがチョイスした「GMクロスセレクションパック」の販売を開始いたしますのでご期待ください。

※詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

販売概要

有償ベリル限定でレジェンドカードを含む10種のカードが固定で手に入る「GMセレクションパック」を販売いたします。各パックにはそれぞれ、ベーシックパック以外のパックからGMビッグフットとGMクロスがチョイスした10種のカードが1枚ずつ収録されています。

販売期間

GMビッグフット セレクションパック

1月11日(金)0:00~1月20日(日)23:59

GMクロス セレクションパック

1月21日(月)0:00~1月27日(日)23:59

販売価格

1500ベリル

※購入は有償ベリル限定になります

(C) Coreedge Inc / (C) So-net Game Studio Limited