2019年No.1俳優間違いなし！カンバーバッチ出演の新作ドラマ・代表作を紹介！

テレビドラマ・映画において次々と話題作に出演しているベネディクト・カンバーバッチ。今までの代表作とこれから放送・公開が予定されている映像作品を紹介する。

カンバーバッチの略歴を紹介!

チョビ髭のカンバーバッチ

NEW YORK, NY - NOVEMBER 03: Benedict Cumberbatch attends 'Dr. Seuss' The Grinch' New York premiere at Alice Tully Hall, Lincoln Center on November 3, 2018 in New York City. (Photo by John Lamparski/Getty Images)

1976年、ベネディクト・カンバーバッチは俳優の父母のもとに生まれた。

カンバーバッチが13歳の時、名門パブリックスクールのハーロー校で演劇を始め、

大学卒業後、またも名門校のロンドン音楽芸術学院で演劇を修めた。

俳優としてのキャリアは舞台から始まっており、2004年以降はテレビなど映像界に進出し、

テレビ・映画で着実にキャリアを積んでいき、

2010年にカンバーバッチの名を世界にとどろかせたテレビドラマ「SHERLOCK(シャーロック)」で

シャーロック・ホームズを演じ、イギリスを代表する人気俳優となった。

その後はハリウッドを中心に映画界で活躍。

スティーブン・スピルバーグが監督を務めた「戦火の馬」(2011年)、ゲイリー・オールドマン主演の

「裏切りのサーカス」(2011年)、「スター・トレック イントゥ・ダークネス」(2013年)、

「それでも夜は明ける」(2013年)など話題作に出演。

2014年には名声を確固とした名作「イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密」で

アラン・チューリングを演じた。

2016年にはマーベル・コミックの人気作「ドクター・ストレンジ」で同役を演じ、実力・人気ともに

トップスターとなり、その後も同役をマーベル・シネマティック・ユニバース作品で演じ続けるなど

キャリアは好調である。

私生活では、2014年に舞台演出家のソフィー・ハンターを妻に迎え、翌年に男児が生まれた。

カンバーバッチの代表作1:「イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密」(2014年)

インテリ役が似合うカンバーバッチ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 11: Benedict Cumberbatch attends the 2015 Weinstein Company and Netflix Golden Globes After Party at Robinsons May Lot on January 11, 2015 in Beverly Hills, California. (Photo by JB Lacroix/WireImage)

カンバーバッチの映画での代表作は何と言っても本作である。

2014年公開の伝記ドラマであり、第二次世界大戦中のドイツ軍の暗号であり、当時解読不可能と言われていた

「エニグマ暗号」を解読するチームの奮闘を描いた作品である。

カンバーバッチは、数学界でも有名な暗号解読者・数学者であるアラン・チューリングを演じた。

本作は数々の映画賞を総なめにし、第87回アカデミー賞では8部門にノミネートされ、脚色賞を受賞。

カンバーバッチは、ハリウッド映画賞主演男優賞、英国インディペンデント映画賞主演男優賞を受賞し、

チューリングの妻を演じたキーラ・ナイトレイも、ハリウッド映画賞主演女優賞、英国インディペンデント映画賞

主演女優賞、フェニックス映画批評家協会賞助演女優賞を受賞した。

ちなみに、映画でも描かれているが、戦後アラン・チューリングは風俗壊乱罪で有罪を受け、化学的去勢手術を

されるなど不遇をかこい、41歳で自殺を遂げた。

そのような史実も踏まえて観てみるとさらに楽しめる事は間違いない。

カンバーバッチの代表作2:「SHERLOCK(シャーロック)」(2010年)

2010年当時のカンバーバッチ

Benedict Cumberbatch arrives at The Prince's Trust Rock Gala at Royal Albert Hall on November 17, 2010 in London, England.

SHERLOCK

原題:SHERLOCK

イギリス

more

コナン・ドイルの人気小説「シャーロック・ホームズ」を現代に翻案したテレビドラマである。

2010年から始まった本作は、世界でも人気を博し、

ベネディクト・カンバーバッチの名前を世界に広めたきっかけとなった作品である。

2011年英国アカデミーテレビ賞の最優秀ドラマシリーズ賞と2016年プライムタイム・エミー賞の

作品賞を受賞。

2019年1月現在でシリーズは4作品作られている。

共演は、「ラブ・アクチュアリー」(2004年)の演技で注目を浴び、本作で人気を獲得した、

マーティン・フリーマン。

本作のワトソン役で2011年英国アカデミー賞テレビ部門の最優秀助演男優賞、2014年プライムタイム・エミー賞

助演男優賞を受賞している。

カンバーバッチの代表作3:「裏切りのサーカス」(2011年)

今や名優のゲイリー・オールドマン

PALM SPRINGS, CA - JANUARY 07: Actor Gary Oldman, winner of the International Star Award, attends The 23rd Annual Palm Springs International Film Festival Awards Gala at the Palm Springs Convention Center on January 7, 2012 in Palm Springs, California. (Photo by Jeff Vespa/Getty Images For Palm Springs International Film Festival)

最後に紹介するのは、「ドクター・ストレンジ」…ではなく、「裏切りのサーカス」(2011年)である。

あまりカンバーバッチの印象はないかもしれないが、今でも作品の評価が高い名作。

ジョン・ル・カレの小説を原作にしたスパイ映画で、冷戦下のMI6におけるソ連の二重スパイは誰かを

探り合う見事なサスペンスに仕上がっている。

リアルなスパイ映画として話題にもなったが、演者も豪華で、ゲイリー・オールドマンを主演に迎え、

ジョン・ハート、トム・ハーディ、コリン・ファースとともにカンバーバッチも出演している。

ベネチア国際映画祭の金獅子賞にノミネートされた本作。

カンバーバッチは英国インディペンデント映画賞の助演男優賞にノミネートされている。

カンバーバッチの新作ドラマ・映画を紹介!

「パトリック・メルローズ」のプレミア時のカンバーバッチ

LOS ANGELES, CA - APRIL 25: Benedict Cumberbatch attends the premiere of Showtime's 'Patrick Melrose' at Linwood Dunn Theater on April 25, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by David Livingston/Getty Images)

上記の代表作を持つカンバーバッチの今後はどのような活動を控えているのだろうか。

まず、テレビドラマから見てみよう。

紳士の印象が強いカンバーバッチが不道徳漢を演じ、話題となっている「パトリック・メルローズ」のほかに、

先日話題になったのは、イギリスのブレグジット問題を描いた実話を元にしたテレビドラマ

「BREXIT:The Uncivil War(原題)」である。

カンバーバッチは、ストラテジストのドミニク・カミングスを演じている。

今年3月にリミットを迎える話題のEU離脱問題を描き、意欲的な作品であるが、

残念ながら日本の放送は未定。

次に、製作段階に入っている映画作品を紹介しよう。

今後カンバーバッチが出演する映画は複数存在している。

裕福な友人の偽装殺人事件に巻き込まれる「Rio(原題)」、

独裁者の暗殺に失敗したハンターを描く「Rogue Male(原題)」、

ロックフェラー家の一員になりすます詐欺師を描いた「The Man in the Rockfeller Suit(原題)」、

冷戦下、キューバ危機を回避しようとするスパイを描いた「Ironbark(原題)」、

アメコミファン待望の続編「ドクター・ストレンジ2(原題)」などがある。

今後の作品を見ても2019年以降、カンバーバッチはさらに活躍の場を広げていくであろう。