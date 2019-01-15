世武裕子、10分に亘るインスト楽曲を突如配信リリース。江島啓一とのツーマンライブも決定！

2018.8.18世武裕子VEGA14_26 001
シンガーソングライター兼映画音楽作曲家の世武裕子が、10分を越えるインストゥルメンタル楽曲をiTunes Store、レコチョク、mora、Apple Music、Spotify、Google Play Music、LINE MUSIC他で突如リリース。『「Sweep」field recording』と題したこの楽曲は、作編曲はもちろん各楽器の演奏・プログラミングも世武裕子自らが担当。躍動感のあるピアノ演奏含め、パリにてfield recording された音源となる。
また、1月14日に表参道WALL&WALLで開催された世武裕子ワンマンライブ中に、江島啓一とのツーマンライブ開催も発表された。3月25日、神楽音(東京)での、100名限定ライブとなる。前売り券完売間近のため、気になる方は早めのご購入を。なお、世武裕子ワンマンライブとしては、『Raw Scaramanga』in Kyoto と題した2月22日京都CLUB METRO公演が控えている。
■配信情報
世武裕子 /「Sweep」field recording 配信先リンク一覧
https://lnk.to/sebuhiroko
■イベント情報
2019年3月25日 (月) Kagurane Tokyo
“世武裕子 × 江島啓一”
OPEN/20:00 START/20:15
※終演時間は22:00-22:30を予定しています。
ADV/DOOR ¥3400 (+1D)
※Peatix早割整理番号順、Peatix前売整理番号順、当日券、の順番でのご入場となります。
■ライブ情報
世武裕子『Raw Scaramanga』in Kyoto
・2019年2月22日（金） 京都CLUB METRO
世武裕子『Raw Scaramanga』in Kyoto
OPEN/19:00 START/19:30
会場HP：https://www.metro.ne.jp/
■リリース情報
世武裕子『Raw Scaramanga』
2018年10月24日発売
PCCA-04718 本体￥3,000＋税
【収録楽曲（全10曲）】
1 Vega
2 Do One Thing Everyday That Scares You
3 Gardien
4 Secrets
5 スカート
6 Bradford （映画『そらのレストラン』挿入歌）
7 John Doe(feat.Chris Dave)
8 Movie Palace
9 1/5000 （映画『生きてるだけで、愛。』エンディング・テーマ）
10 The Death of Indifference
世武裕子「Vega」Music Video from『Raw Scaramanga』
■Information
Raw Scaramanga［Instagram］@r__scara
https://www.instagram.com/r__scara/?hl=ja
世武裕子[Instagram/Twitter] ＠sebuhiroko
https://www.instagram.com/sebuhiroko/?hl=ja
■Profile
世武裕子（セブヒロコ）
葛飾生まれ、滋賀育ち。シンガーソングライター、映画音楽作曲家。Ecole Normale de Musique de Paris 映画音楽学科を首席で卒業。帰国後、映画やテレビドラマ、数多くのCM音楽を手掛ける傍ら、シンガーソングライターとしても活動を開始する。シンガーソングライターsébuhiroko 名義では第一作「WONDERLAND」に続き、ダーク、踊れる、プログレッシヴ、ミニマルミュージックをテーマにより色濃い世界を描く第二作「L/GB」を発表。『リバーズ・エッジ』『ママレード・ボーイ』『羊と鋼の森』劇場版アニメ『君の膵臓をたべたい』をはじめ、10月13日公開『日日是好日』11月9日公開『生きてるだけで、愛。』など2018年公開映画の音楽も数多く担当している。ピアノ演奏・キーボーディストとして西野カナ、森山直太朗、Mr.Childrenのレコーディングやライブなどにも参加するなど、幅広い活動で注目を集めている。
■Discography ※劇伴作品を除く
[世武裕子Discography]
1st album 「おうちはどこ？」2008
2nd album 「LiLi」2010
1st single「Good Moring World!」2011
3rd album 「アデュー世界戦争」2013
[sébuhiroko Discography]
1st album 「WONDERLAND」 2015
2nd album 「L/GB」（エルジービー） 2016