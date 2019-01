ゾンビランドサガ：フランシュシュライブに応募殺到　ライブビューイング実施

テレビアニメ「ゾンビランドサガ」のビジュアル(C)ゾンビランドサガ製作委員会

ゾンビ×佐賀×アイドル×コメディーがテーマのテレビアニメ「ゾンビランドサガ」のライブイベント「ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュみんなでおらぼう!~」のライブビューイングが実施されることが15日、明らかになった。

イベントは3月17日に品川インターシティホール(東京都港区)で開催され、源さくら役の本渡楓さんらゾンビのアイドルグループ「フランシュシュ」の声優陣が出演する。ブルーレイディスク(BD)第1巻の購入者限定のチケット優先販売申し込みが始まり、応募が殺到したこともあり、ライブビューイングが実施されることになったという。詳細は今後、発表される。

また、2月22日に発売されるBD第2巻の特典CDに第8話の挿入歌「To my Dearest」や第9話の挿入歌「特攻DANCE~DAWN OF THE BAD~」、第5話で話題になったドライブイン鳥のCMソングのフランシュシュバージョンが収録されることも分かった。特典映像として紺野純子役の河瀬茉希さん、ゆうぎり役の衣川里佳さん、星川リリィ役の田中美海さんが「鹿島ガタリンピック」に出場した模様が収録される。

「ゾンビランドサガ」は、「ユーリ!!! on ICE」などのMAPPA、「おそ松さん」などのエイベックス・ピクチャーズ、「ウマ娘 プリティーダービー」などのCygamesが手がけるオリジナルアニメ。ゾンビになった少女たちが佐賀を舞台にトップアイドルを目指す姿を描かれた。2018年10~12月に放送された。