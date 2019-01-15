（高知）高知市永国寺町で卑わいな声かけ類似行為　１月１１日夜

高知県警によると、１１日午後９時ごろ、高知市永国寺町の路上で女子学生への卑わいな声かけ類似行為が発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、黒色系服装）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子学生に声をかけ、卑わいな画像をスマートフォンで見せた。
・「これを見てください」
■現場付近の施設
・高知丸の内高校、高知追手前高校、土佐女子中学校・高校、★高知県立大学永国寺キャンパス、高知城跡
©日本不審者情報センター合同会社
高知県警によると、１１日午後９時ごろ、高知市永国寺町の路上で女子学生への卑わいな声かけ類似行為が発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、黒色系服装）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子学生に声をかけ、卑わいな画像をスマートフォンで見せた。
・「これを見てください」
■現場付近の施設
・高知丸の内高校、高知追手前高校、土佐女子中学校・高校、★高知県立大学永国寺キャンパス、高知城跡
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