阪神・近鉄つながって10周年記念旅行商品 発売

阪神と近鉄、阪神ステーションネットは、3月20日(水)に阪神なんば線の開業と阪神・近鉄の相互直通運転開始から10周年を迎えることから、貸切列車で行く記念旅行商品を発売します。

阪神と近鉄は、阪神なんば線の開業以降、様々な貸切列車を運行してきましたが、直通運転の便利さ、沿線の魅力再発見のために「阪神・近鉄つながって10周年」記念ツアーと題した旅行商品 を12月までに年間“10”本発売します。

旅行商品の詳細については駅置きチラシ、阪神なんば線開業10周年記念特設サイトをご覧ください。

第1〜3弾旅行商品 概要

◎第1弾 世界遺産 奈良 唐招提寺 非公開「礼堂」特別拝観

阪神線から西ノ京駅まで初の直通列車を運行。僧侶の法話と通常非公開の礼堂を特別に拝観でき、10周年記念弁当が付きます。

《実施日》

3月17日(日)

《募集人員》

200名 ※最少催行人員100名

《行程》

《旅行代金》

神戸三宮駅発 大人5,000円 小児3,500円 （税込）

旅行代金には、阪神・近鉄運賃(往復)、近鉄特急料金(片道)、10周年記念弁当、ガイド料、拝観料、 イベント費、奈良公園・西ノ京世界遺産 1-Day Passチケット代及び諸税が含まれます。

※西宮駅、尼崎駅出発も同料金

※乳幼児 600 円(税込み)(記念弁当、特急の座席などはありません。)

《旅行企画実施》

阪神ステーションネット（阪神アイビートラベル）

◎第2弾 感謝をこめて。平成最後のお伊勢参りの旅

女性ガイド「伊勢なでしこ」が車内で神宮詣での解説を実施。「伊勢なでしこ」が神宮を案内の上「お伊勢さんの味力“てこね”」 の昼食がつく「Aプラン」と、下車後は自由行動となる「Bプラン」 の2つのプランが用意されます。

《実施日》

4月27日(土)

《募集人員》

「Aプラン」昼食・ガイド付 「Bプラン」フリープラン 両プラン200名

※最少催行人員両プラン計100名

《旅行代金》

「Aプラン」大人11,000円 小児8,000円 （税込）

「Bプラン」大人9,000円 小児6,000円 （税込）

旅行代金には、阪神・近鉄運賃(往復)、近鉄特急料金(往復)、ガイド料（Aプラン）、拝観料、 イベント費、伊勢鳥羽みちくさきっぷ 1DAYフリー区間バス乗り放題チケット代、お土産代赤福餅 (銘々箱 2 個入り)、昼食代(Aプラン)及び諸税が含まれます。

※西宮駅、尼崎駅出発も同料金

※乳幼児 600 円(税込み)(記念弁当、特急の座席などはありません。)

《行程》

《旅行企画実施》

近畿日本鉄道 発売は阪神ステーションネット(阪神アイビートラベル)

◎第3弾 期待をこめて。新元号初のお伊勢参りの旅

女性ガイド「伊勢なでしこ」が車内で神宮詣での解説を実施。「伊勢なでしこ」が神宮を案内の上「お伊勢さんの味力“てこね”」 の昼食がつく「Aプラン」と、下車後は自由行動となる「Bプラン」 の2つのプランが用意されます。

《実施日》

5月26日(日)

《募集人員》

「Aプラン」昼食・ガイド付 「Bプラン」フリープラン 両プラン200名

※最少催行人員両プラン計100名

《旅行代金》

「Aプラン」大人11,000円 小児8,000円 （税込）

「Bプラン」大人9,000円 小児6,000円 （税込）

旅行代金には、阪神・近鉄運賃(往復)、近鉄特急料金(往復)、ガイド料（Aプラン）、拝観料、 イベント費、伊勢鳥羽みちくさきっぷ 1DAYフリー区間バス乗り放題チケット代、お土産代赤福餅 (銘々箱 2 個入り)、昼食代(Aプラン)及び諸税が含まれます。

※西宮駅、尼崎駅出発も同料金

※乳幼児 600 円(税込み)(記念弁当、特急の座席などはありません。)

《行程》

《旅行企画実施》

阪神ステーションネット(阪神アイビートラベル)

申込方法

《発売箇所》

阪神アイビートラベル本社営業所、阪神アイビートラベル甲子園営業所、

阪神電車サービスセンター(神戸三宮駅)

阪神ステーションネットホームページ

《申込期間》

1月15日(火)14時から 申込順

《今後の商品》

第4弾以降の計画

楽しみ！