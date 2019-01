「日本一エロすぎるグラビアアイドル」こと森咲智美が、14日に自身のインスタグラムを更新。大胆すぎる投稿が異名と同じく「エロすぎる」と話題になっている。

■大胆な成人祝い

注目を集めているのがこちらの投稿。白色のニット地の洋服を着た彼女が、肩からするりと服をはだけさせることで、大胆に胸元が露わになっているなんともセクシーな一枚だ。

写真を見る限り「ノーブラ」にも見える本投稿だが、「新成人の皆様おめでとうございます」とコメントが添えられており、新成人へ向けた彼女なりの「成人祝い」だったようだ。

View this post on Instagram

新成人の皆様おめでとうございます㊗️ #自拍 #selfies #follow #扎心了 #followme #like #fashion #hair #make #tokyo #japan #selfie #f4f #ootd #style #photo #森咲智美 #love #l4l #instagood #맞팔 #tagsforlikes #몸스타그램 #东京 #インスタグラビア

A post shared by 森咲智美 Tomomi Morisaki(@morisakitomomi) on Jan 13, 2019 at 1:25am PST

■悶絶するファン続出

シンプルな構図でありながらも圧巻の色っぽさ。本投稿を受けネット上では絶賛の声が相次いでいる。

「エロ過ぎます。どんな男も完全にノックダウンです!」

「何回見てもイイ!」

「とてもエロくてセクシーで魅力的です」

「見えそうで見えないのがいい」

中には、「祝い方までエロすぎる」といったツッコミもちらほら。

■じつはこの洋服は…

また、彼女のツイッターのほうにも同じ画像が添えられた投稿がある。そこには新成人への祝いの言葉とともに「部屋着だよ」との文言が。

ラフな格好ではあったものの、まさかの部屋着であるという事実を知り、更に妄想が加速してしまった人も少なくなかったよう。

「エッチ過ぎて、鼻血でる。 てか、これはたまらない」

「凄い部屋着。 新成人には刺激強いかな」

「大人のお姉さんすぎでしょ?!」

■成人式に参加していない人は?

先日に開催された成人式。参加していない人も少なくないはず。そこで、しらべぇ編集部が全国20代〜60代の男女1365名を対象に「成人式に行った」か調査したところ、42.1%が「行かなかった」と回答。

(©ニュースサイトしらべぇ)

今回の投稿は、新成人、その中でもとくに男性にとって嬉しいプレゼントとなったこと間違いないだろう。