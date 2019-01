【朗報】『HAWAII FIVE-0』チン役 ダニエル・デイ・キムが久しぶりにTVに帰ってくる！

人気海外ドラマ『HAWAII FIVE-0』にチン役で出演していたダニエル・デイ・キムに同作以来となるTVドラマ出演が決定した。

このお話の主人公

SEOUL, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 03: Actor Daniel Dae Kim attends the photocall for Seoul International Drama Awards 2018 at the KBS on September 3, 2018 in Seoul, South Korea. (Photo by Han Myung-Gu/WireImage)

ダニエル・デイ・キム(Daniel Dae Kim)

生年月日:1968年8月4日

出身地:韓国

身長:175cm

主な出演作:『HAWAII FIVE-0』チン役

THE GOOD DOCTOR - 'Smile' - Dr. Shaun Murphy questions the need for an elective surgery that will allow his young patient to smile for the first time. Meanwhile, Dr. Claire Brown and Dr. Morgan Reznick discover that their patient lied about her identity, on 'The Good Doctor,' MONDAY, MARCH 19 (10:00-11:00 p.m. EDT), on The ABC Television Network. (Jeff Weddell via Getty Images)DANIEL DAE KIM (EXECUTIVE PRODUCER)

人気海外ドラマ『HAWAII FIVE-0』でチン役を7シーズンにわたり演じたダニエル・デイ・キムが、自ら製作も担当する海外ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』に出演することが明らかになった。

同作は、フレディ・ハイモア演じるサヴァン症候群の若き天才医師ショーン・マーフィーが外科医として成長していく姿を描き、全米もとい日本でも大ヒットを記録している。

ダニエルは同作の製作総指揮を担っており、これまで大ヒットの裏で尽力してきたが、ついにシーズン2に俳優として出演を果たすそうだ。

ダニエルが演じるのは、新しい外科部長ジャクソン・ハン医師。

ショーンのキャリアを危険に陥れる役どころのようだ。複数回登場する見込みで、初登場エピソードではフレディ・ハイモアが監督を務めることになっている。

THE GOOD DOCTOR - 'PILOT - Burnt Food' - Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), a young surgeon with autism and savant syndrome, relocates from a quiet country life to join the prestigious St. Bonaventure hospital's surgical unit. Alone in the world and unable to personally connect with those around him, his only advocate, Dr. Aaron Glassman (Richard Schiff), challenges the skepticism and prejudices of the hospital's board and staff when he brings him in to join the team. Shaun will need to work harder than he ever has before, as he navigates his new environment and relationships to prove to his colleagues that his extraordinary medical gifts will save lives. The highly anticipated series premiere of 'The Good Doctor' airs MONDAY, SEPTEMBER 25 (10:01-11:00 p.m. EDT), on The ABC Television Network. (Liane Hentscher/ABC via Getty Images)DANIEL DAE KIM (EXECUTIVE PRODUCER)

「僕はこのドラマの大ファンだから、才能あふれるキャストたちと共演できることが大変喜ばしい。(脚本家の)デイヴィッド・ショアとゲスト出演するに適した機会を探し求めてきたが、とてもダイナミックで驚くようなキャラクターをようやく見つけることができた。さらに、カメラの前だけでなく、後ろでも才能あるフレディ・ハイモアに僕のキャラクターを監督してもらえるのは本当に最高のオマケだよ!撮影はとても楽しかったし、放送が今から待ち遠しいよ」とコメント。

『HAWAII FIVE-0』降板以来、久しぶりのTV出演で彼がどんな演技を魅せてくれるのか、期待したい。

HOLLYWOOD, CA - MARCH 22: Actor Daniel Dae Kim attends the 2018 PaleyFest Los Angeles - ABC's 'The Good Doctor' at Dolby Theatre on March 22, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Greg Doherty/WireImage)

ダニエルは現在、同じくオリジナルが韓国ドラマである『町の弁護士チョ・ドゥルホ』のアメリカ版である『Exhibit A』の製作に携わっている。

同作は、職を失った弁護士のアンドリュー・チョが、再起をかけて立ち上がるという物語になるという。

もしも同作の製作が正式決定すれば、アメリカにおいて、アクション系ドラマ以外では初となるアジア系俳優主演ドラマになるとのこと。

『HAWAII FIVE-0』を降板した理由が「アジア系俳優の更なる躍進のため」だったダニエルだが、プロデュース業でその目標に向かって全力を注いでいるようだ。