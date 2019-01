声優・山村響、ミニアルバム第2弾が発売決定！ 新アーティスト写真＆コメント到着

山村響 新アーティスト写真

『Go!プリンセスプリキュア』キュアトゥインクル役などで知られる声優・山村響の2弾目となるミニアルバム『Take Over You』が、2019年3月6日に発売決定。発表にあわせて新アーティスト写真、本人からのコメントも到着した。

山村響は、『Go!プリンセスプリキュア』キュアトゥインクル役、『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-』ハルナ役、『荒野のコトブキ飛行隊』ザラ役などで知られる声優だ。

新たに発売が決定したミニアルバム『Take Over You』は、前作『Love Magic』のオシャレな印象から一変、過去の”hibiku”から新しい”山村響”へのリレーとしてダンスミュージックをフィーチャーしている内容に。

また音楽は前作に引き続き、TOKYO LOGIC所属クリエイターが担当。ボーナストラックを除く全作品は、『蒼き鋼のアルペジオ』EDテーマ「ブルー・フィールド」や『Re:ゼロから始める異世界生活』後期EDテーマ「Stay Alive」を担当し、そして藍井エイルや東山奈央への楽曲提供の実績があるクリエイターユニット・Heart’s Cryが手掛けることとなった。

発売に向けて山村は「このCDは私にとってかけがえのないユニット『Trident』での活動、そして1st mini Album『Love Magic』を経た今、『私とHeart’s Cryの皆さんとで生み出せるもの・届けなければいけないものは何か』を沢山沢山考えて出来たNew mini Albumです」と秘話を明らかにした。

ミニアルバム『Take Over You』は、2019年3月6日発売。価格は2,000円(税込)。

2019年3月6日発売

山村響New E.P

「Take Over You」

1. Let’s Jump High!

2. Take Over You

3. Rainy Rainy

4. Love Trick

5. No Selfy

6. Swing around

作詞作曲編曲:Heart’s Cry

Bonus track.タブレット

作詞作曲編曲:emon(Tes.)

\2.000(tax in) TLMC-0005 Jan: 4560465261133

発売元:TOKYO LOGIC MUSIC

MoA