Amazonタイムセール、1月16日はiPhoneを高速充電できるPD対応のAnker充電器に注目！

Amazonが毎日開催している「タイムセール」。本日1月16日（水）の編集部厳選・お買い得商品をご紹介していく。
本日の数量限定タイムセールには、Anker「PowerPort+ 5」が登場する。USB-C端子を1端子、USB-A端子を4端子搭載したモデルで、USB-C端子はPDに対応。USB-C to Lightningイヤホンなどを用意することで、iPhone XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 PlusやiPad Proなどへの急速充電が行える。
ほかにも、Android搭載モバイルプロジェクターやBluetoothスピーカー、スポーツ向けイヤホン、各種USBケーブルなど、Anker製品が本日も多数登場する。本日もAmazonタイムセールのチェックをお忘れ無く！
【1月16日（水）のタイムセール注目商品】
●モバイルバッテリー RAVPower「RP-PB125」（6700mAh/USB 2ポート/最大5V/3A/折畳式プラグ） 0:00スタート
●ポータブルHDD Seagate（4TB/3年保証 外付 2.5インチ） 0:05スタート
●Androidモバイルプロジェクター Anker「Nebula Capsule Pro」（50 ANSIルーメン/DLP搭載 / 360度スピーカー） 0:55スタート
●Bluetoothスピーカー Anker「SoundCore Boost」(20W/Bluetooth4.2/IPX5/モバイルバッテリー機能搭載） 2:15スタート
●スポーツ向けBluetoothイヤホン Anker「SoundBuds Sport NB10」（スポーツ用Bluetoothイヤホン/IPX5 / 調整ネックバンド） 3:50スタート
●MicroUSBケーブル Anker「PowerLine Micro（急速充電/高速データ転送対応/ブラック 0.9m×2) 5:05スタート
●ゲーミングモニター ASUS「VP28UQG」（28型FPS向き/4K/3840×2160/1ms/TN/HDMI×2/DP/FreeSync/ブルーライト軽減/VESA） 7:50スタート
●USB-C & USB-A 3.0 ケーブル Anker PowerLine+ (0.9m レッド) 9:05スタート
●USB-A & USB-C 急速充電器 Anker「PowerPort+ 5」（USB-C PD/60W 5ポート）9:45スタート
●Bluetoothトランスミッター/レシーバー Anker「Soundsync」（2-in-1/Bluetooth 5.0/ AUX、RCA、 光デジタル対応） 13:40スタート
●4K/HDR液晶テレビ LG「55SJ8500」（4倍速相当 2017年モデル） 15:15スタート
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