ツアー・ダウンアンダー開幕！　第1ステージはヴィヴィアーニが優勝

南半球のオーストラリアで、1月15日にUCIワールドツアー初戦のサントス・ツアー・ダウンアンダーが開幕した。
初日はノース・アデレードからポート・アデレードまでの129kmで第1ステージが競われ、イタリアチャンピオンのエリア・ヴィヴィアーニ（ドゥクーニンク・クイックステップ）が、集団ゴールスプリントを制して区間優勝し、オーカーオレンジの総合リーダージャージも獲得した。
2位はドイツのマックス・ワルシェイド（チームサンウェブ）、3位はイタリアのヤクブ・マレツコ（ＣＣＣチーム）だった。
アデレードは気温40℃の猛暑に見舞われていて、レース主催者は第1ステージを132.4kmから129kmに短縮している。
■初日を制してリーダージャージを獲得したヴィヴィアーニのコメント
「チームにとって今年最初の勝利で、ボクにとっても最初の勝利。本当にボクたちにとって素晴らしい日だ。去年の驚異的なシーズンの後で、ボクはちょっとプレッシャーを感じたが、今はずっとリラックスして、すでにここオーストラリアで今週得られる次のチャンスを楽しみにしているよ」
■第１ステージ結果［1月15日／ノース・アデレード～ポート・アデレード／129km］
1. VIVIANI Elia (DECEUNINCK - QUICK - STEP / ITA) 3:19:47
2. WALSCHEID Maximilian Richard (TEAM SUNWEB / GER) +00
3. MARECZKO Jakub (CCC TEAM / ITA) +00
4. BAUHAUS Phil (BAHRAIN - MERIDA / GER) +00
5. GIBBONS Ryan (TEAM DIMENSION DATA / RSA) +00
6. PHILIPSEN Jasper (UAE TEAM EMIRATES / BEL) +00
7. HALVORSEN Kristoffer (TEAM SKY / NOR) +00
8. SAGAN Peter (BORA - HANSGROHE / SVK) +00
9. VAN POPPEL Danny (Team Jumbo - Visma / NED) +00
10. HOELGAARD Daniel (GROUPAMA - FDJ / NOR) +00
74. ARASHIRO Yukiya (BAHRAIN - MERIDA / JPN) +00
■第１ステージまでの総合成績
1. VIVIANI Elia (DECEUNINCK - QUICK - STEP / ITA) 3:19:37
2. WALSCHEID Maximilian Richard (TEAM SUNWEB / GER) +04
3. BEVIN Patrick (CCC TEAM / NZL) +05
4. STORER Michael (TEAM SUNWEB / AUS) +05
5. MARECZKO Jakub (CCC TEAM / ITA) +06
6. LEA Jason (AUSTRALIA / AUS) +08
7. BAUHAUS Phil (BAHRAIN - MERIDA / GER) +10
8. GIBBONS Ryan (TEAM DIMENSION DATA / RSA) +10
9. PHILIPSEN Jasper (UAE TEAM EMIRATES / BEL) +10
10. HALVORSEN Kristoffer (TEAM SKY / NOR) +10
76. ARASHIRO Yukiya (BAHRAIN - MERIDA / JPN) +10
（ レース公式サイト ）