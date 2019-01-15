ツアー・ダウンアンダー開幕！　第1ステージはヴィヴィアーニが優勝

(photo : © Tim De Waele / Getty Images / Deceuninck - Quick-Step Cycling Team)

南半球のオーストラリアで、1月15日にUCIワールドツアー初戦のサントス・ツアー・ダウンアンダーが開幕した。

初日はノース・アデレードからポート・アデレードまでの129kmで第1ステージが競われ、イタリアチャンピオンのエリア・ヴィヴィアーニ（ドゥクーニンク・クイックステップ）が、集団ゴールスプリントを制して区間優勝し、オーカーオレンジの総合リーダージャージも獲得した。

2位はドイツのマックス・ワルシェイド（チームサンウェブ）、3位はイタリアのヤクブ・マレツコ（ＣＣＣチーム）だった。

アデレードは気温40℃の猛暑に見舞われていて、レース主催者は第1ステージを132.4kmから129kmに短縮している。

■初日を制してリーダージャージを獲得したヴィヴィアーニのコメント

「チームにとって今年最初の勝利で、ボクにとっても最初の勝利。本当にボクたちにとって素晴らしい日だ。去年の驚異的なシーズンの後で、ボクはちょっとプレッシャーを感じたが、今はずっとリラックスして、すでにここオーストラリアで今週得られる次のチャンスを楽しみにしているよ」

(photo : © Tim De Waele / Getty Images / Deceuninck - Quick-Step Cycling Team)

■第１ステージ結果［1月15日／ノース・アデレード～ポート・アデレード／129km］

1. VIVIANI Elia (DECEUNINCK - QUICK - STEP / ITA) 3:19:47

2. WALSCHEID Maximilian Richard (TEAM SUNWEB / GER) +00

3. MARECZKO Jakub (CCC TEAM / ITA) +00

4. BAUHAUS Phil (BAHRAIN - MERIDA / GER) +00

5. GIBBONS Ryan (TEAM DIMENSION DATA / RSA) +00

6. PHILIPSEN Jasper (UAE TEAM EMIRATES / BEL) +00

7. HALVORSEN Kristoffer (TEAM SKY / NOR) +00

8. SAGAN Peter (BORA - HANSGROHE / SVK) +00

9. VAN POPPEL Danny (Team Jumbo - Visma / NED) +00

10. HOELGAARD Daniel (GROUPAMA - FDJ / NOR) +00

74. ARASHIRO Yukiya (BAHRAIN - MERIDA / JPN) +00

■第１ステージまでの総合成績

1. VIVIANI Elia (DECEUNINCK - QUICK - STEP / ITA) 3:19:37

2. WALSCHEID Maximilian Richard (TEAM SUNWEB / GER) +04

3. BEVIN Patrick (CCC TEAM / NZL) +05

4. STORER Michael (TEAM SUNWEB / AUS) +05

5. MARECZKO Jakub (CCC TEAM / ITA) +06

6. LEA Jason (AUSTRALIA / AUS) +08

7. BAUHAUS Phil (BAHRAIN - MERIDA / GER) +10

8. GIBBONS Ryan (TEAM DIMENSION DATA / RSA) +10

9. PHILIPSEN Jasper (UAE TEAM EMIRATES / BEL) +10

10. HALVORSEN Kristoffer (TEAM SKY / NOR) +10

76. ARASHIRO Yukiya (BAHRAIN - MERIDA / JPN) +10

（ レース公式サイト ）

第1ステージのハイライト映像