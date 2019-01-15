中学男子大回転は昭和の大久保優勝　県高校・中学総体スキー

中学男子大回転 合計タイム１分20秒69で初優勝した大久保（昭和）＝鹿沢スノーエリア

中学女子大回転 １、２回目ともにトップタイムで初優勝した市村（長野原東）＝鹿沢スノーエリア

第53回群馬県高校・中学校総合体育大会のスキー競技会が15日開幕、嬬恋村の鹿沢スノーエリアで男女大回転を行い、中学男子は大久保渓悟（昭和）、同女子は市村さくら（長野原東）、高校男子は加辺正宗（嬬恋）が初優勝、同女子は平井若菜（前橋商）が３連覇を成し遂げた。みなかみ町の水上高原スキーリゾートクロスカントリーコースでは男女の距離フリーを行った。16日は男女回転と男女距離クラシカルが行われる。

《県中学校総体》【男子】▽大回転（標高差181メートル、旗門数＝１、２回目28）

(1)大久保渓悟（昭和）１分20秒69（40秒13、40秒56）

(2)中島祟秀（水上）１分21秒53

(3)中村和実（沼田西）１分21秒92

▽６キロフリー（標高差90メートル）

(1)黒岩誉矢（嬬恋）20分０秒５

(2)松本充貴（同）20分５秒３

(3)高橋賢太（片品）20分９秒６

▽18キロリレー

(1)片品（高橋賢太、星野来夢、星野来樹）１時間６分30秒６

(2)草津（山崎優希、セイラー舞空、町田征隆）１時間７分５秒８

【女子】▽大回転（標高差181メートル、旗門数＝１、２回目28）

(1)市村さくら（長野原東）１分21秒09（40秒27、40秒82）

(2)吉田梓乃（水上）１分22秒07

(3)阿部きさら（同）１分24秒32

▽３キロフリー（標高差90メートル）

(1)本多留依（草津）10分19秒３

(2)本多来依（同）10分23秒８

(3)花岡桂名（同）10分39秒２

▽９キロリレー

(1)草津（本多来依、本多留依、花岡桂名）31分22秒３

《県高校総体》【男子】▽大回転（標高差181メートル、旗門数１、２本目28）

(1)加辺正宗（嬬恋）１分19秒87（40秒93、38秒94）

(2)笠原聡馬（沼田）１分20秒67

(3)橋詰岳（嬬恋）１分21秒35

▽９キロフリー（標高差90メートル）

(1)星野誉貴（利根商）25分40秒５

(2)鏑木光（尾瀬）25分54秒６

(3)黒岩翔（利根商）27分58秒６

【女子】▽大回転（標高差181メートル、旗門数１、２本目28）

(1)平井若菜（前橋商）１分20秒53（41秒48、39秒05）

(2)大竹珠李（沼田女）１分23秒96

(3)萩原羽麗（同）１分25秒89

▽６キロフリー（標高差90メートル）

(1)笹川茉由（沼田女）20分41秒１

(2)吉野友菜（同）22分28秒７

(3)佐藤紗矢佳（利根実）24分40秒４