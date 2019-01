空手と音楽を融合させた女性専用フィットネスが原宿に登場！

J-WAVEで放送中の番組『SEASONS』(ナビゲーター:マリエ)のワンコーナー「MITSUI FUDOSAN COME ACROSS TOKYO」。1月12日(土)のオンエアでは、原宿にある武道をテーマにした女性専用フィットネス「B.I.F BY NERGY」に注目しました。

■「武道」をコンセプトに誕生したフィットネス

「B.I.F BY NERGY」は、オリジナル曲に合わせて空手の形を習う、女性専用のフィットネススタジオです。ちなみに、「B.I.F」は、「Budo Inspired Fitness」の略。インストラクター・MIZUHOさんに武道に注目した理由を訊きました。

MIZUHO:日本人の体に合ったフィットネスが少ないので、日本に古くから存在する武道に着目することで、日本の女性らしい美しい姿勢や、呼吸を提供できたらという思いから、武道をコンセプトにしました。

武道は武術とは異なり、テクニックだけではなく自分がなりたい姿に向かって進む道のことです。「B.I.F by NERGY」は、「その道をインストラクターと一緒に歩んでいこう」というスタジオです。

■スタジオに一礼

まず、道着に着替えて、スタジオに一礼してから入ります。スタジオの正面は全面鏡張りで、ピンクの床には、ひとりひとりの立ち位置が区切られた線が入っています。照明は、それぞれがスポットライトで照らされる環境になっています。稽古となるレッスンは、鐘の音を聴いて精神を落ち着かせる黙想と、空手の礼儀である礼から始まり、ウォーミングアップのあとで空手の形を習います。

「B.I.F by NERGY」

初体験のマリエは、形を少し習ったあとに音楽にのせて動く「形演武」にチャレンジ。MIZUHOさんのかっこいい動きをまねしながら動いてみるものの、初挑戦のマリエには少し難しかったようです。それでも、MIZUHOさんは「いい形!」「とっても綺麗!」「できているので自信をもって!」など、絶え間なく声をかけて褒めてくれるので、「かなり元気が出ます」とマリエもやる気が高まりました。

マリエ:姿勢が正しいかどうかとか、しっかり息ができているかなといったことに集中するので、日常のことを忘れて、しっかりとレッスンに没頭できる、いい時間でした!

「B.I.F by NERGY」

■早い人だと1カ月で習得!

最後は、クールダウンのストレッチ、黙想、礼をして終わります。

マリエ:すっごく素敵! かっこいい! キリッとした形に憧れます。

MIZUHO:ありがとうございます。背中を意識して動いてくれて、呼吸もきちんと通してくださったので、嬉しいです。

マリエ:どのぐらいの期間で、できるようになりますか?

MIZUHO:来る回数にもよりますが、早い人だと1カ月ほど。長くても3カ月ほど来ていただければ、必ず形はできるようになります。

「B.I.F by NARGY」

プランは、定額で月に30回通える月会費制プラン「マンスリーメンバー」(税別1万5000円/月)と、チケット購入時にレッスンを予約できる「チケットメンバー」(クレジットカード決済:税別4000円、現金決済:税別4500円)があります。不定休で、平日は7時〜22時、土日祝日は10時〜20時までの営業です。気になる方は公式ホームページを、ぜひチェックしてみてください。

「B.I.F by NERGY」

