タレントのRIKACOが、自身のインスラグラムで24歳の長男と衝突したこと、結果号泣してしまったことを明かし、話題になっている。

■脚本・演出・俳優業も

RIKACOの元夫で俳優の渡部篤郎との間に生まれた2人の息子がいるが、今回衝突してしまったのは長男である、渡部樹也。渡部は、2014年の19歳の頃に舞台『リリイの語り部』の脚本・演出を手掛け、注目を集めた。

また同年にRIKACO主演舞台の『カルセオラリア』では、俳優として出演を果たした。以降、脚本・演出・俳優など多岐に渡りキャリアを積み、才能を開花させている。

■「私は号泣」「心配しすぎて…」

自身のインスタに「長男と昨日は久々に衝突 私は号泣」と絵文字入りで切り出したRIKACO。

長男と昨日は久々に衝突💥私は号泣😭でも最後は仲直り😉そうゆう時はいつも激しい2人だけどいつも色々教えて貰う事がある😉本当に大人として信頼しなければならない時期が来たんだと、、いつまでも子供ではない、もう立派な大人の男なんだから😉 心配しすぎてごめんね🙏でも大好きだから仕方ない事も、、少しは分かってね😉そしてこれからもこの写真のように未来をみて色々な話しをして行こう!これからは私は3歩下がって見守って行くからね👍それから昨日は生まれて初めて私をハグしてくれた事一生忘れない 😭 ありがとう😉😊 そしてこれからもよろしくお願いします 母より #親子 #rikaco_fashion 次男は見守り役😉

衝突したワケは明かされていないが、「大人として信頼しなければならない時期が来たんだと、、」「心配しすぎてごめんね」と書かれていることから、心配ゆえに口にしたことが、24歳の男性である息子からすると鬱陶しい! といった感じだろうか。

■RIKACOの投稿には賛否

衝突したあとは、息子から初めてのハグで仲直りしたようだが、「いつまでも子供ではない、もう立派な大人の男なんだから」と自分に言い聞かせるような言葉を綴っている。

さらに、幼少期の長男との写真をアップし「これからもこの写真のように未来をみて色々な話しをして行こう!」と締めた。

母親としての心境をつづったRIKACOだが、この投稿には「24歳の息子なら、もう子離れしたほうがいい」「なぜ息子との喧嘩をわざわざ投稿するのか」と批判が寄せられた。

しかし、同じく成人の息子を持つ母親らからは「わかる!」「号泣するくらい本気で話すなんて素敵だよ」と共感の声も届いている。

■「過保護な親」はどう見える?

なかには「いい年した子供に対して心配しすぎは、過保護」という意見もチラホラ見受けられる。そこでしらべぇ編集部では、全国の20~60代の男女1,343名を対象に、過保護な親をどう思うか、意識調査を行った。

「自分もそうだ」「共感する」「理解はできる」の「過保護容認派」は39.2%。一方、「違和感がある」「おかしいと思う」の「過保護な親にネガティブ」派は半数を超える60.8%という結果に。

やはり過保護は印象がよくないようだが、親にとって子供はいくつになってもずっと心配に想う存在なのだろう。ゆえに心配が過ぎてしまう親、反発する子供…この繰り返しで距離感を掴んでいくものなのかもしれない。