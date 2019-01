女優でモデルの佐々木希がインスタグラムを更新し、1枚の自撮り写真をアップした。インターネット上では、投稿された写真のあまりの美しさに、「女神」や「天使」といった称賛の声があがるなど話題になっている。

■春らしいピンクのリップでメイク

ピンクのリップ💕 春はパッと明るい ピンクやオレンジのリップを 塗りたいと思っています🍒🍊 ...と言っても、 やっぱり赤も好きだな。 #春メイク

佐々木は、「ピンクのリップ」という書き出しでインスタグラムを更新。髪にそっと手を添えたポーズの自撮り写真を1枚アップした。写真では、少し照れくさそうに微笑んでいるようにも見え、彼女の謙虚な性格が出ていると思われる1枚だ。

投稿では続けて、「春はパッと明るいピンクやオレンジのリップを塗りたいと思っています…と言っても、やっぱり赤も好きだな」とコメント。春らしさを意識して、今回のようなピンク色のリップを塗ったようだ。

■投稿には絶賛の声が相次ぐ

佐々木の今回の投稿には絶賛の声が続出。「美しさがとどまるところを知らない」「女神ですか?」などのコメントが寄せられている。

■秋田県人会に参加したことを報告

秋田県人会✨ 秋田県の皆様と これからの秋田を盛り上げていきたいという話が出来るだなんて... 幸せでしかないです。 秋田が大好きだからこそ、 それぞれの思いが飛び交っていて、 その光景が、嬉しくて嬉しくて... 最高でした!!! 藤さんと、今度は秋田でも秋田県人会できたらとお話できたし♡ みなさん 明るくて、優しい方ばかりでした...♡ この会を仕切ってくださった、加藤夏希さん、グランジ佐藤さん、本当に感謝です! 秋田が好きだ! #秋田県人会 #秋田出身 #秋田会 写真の順で (左上から) #磁石永沢たかし さん #加藤夏希 さん #佐々木希 #柳葉敏郎 さん #藤あや子 さん #鳥居みゆき さん #高橋優 さん #渡部秀 さん #大村小町 さん (2段目) #うみのいえ まさえ さん #すごい論 寺田友葉 さん (3段目) #グランジ 佐藤大 さん #柳家小平太師匠 #ねじ せじも さん #トンツカタン 櫻田佑さん #マティログ さん #青谷明日香 さん (4段目) #椿鬼奴 さん あっ、やっこ姉さんも、もう、秋田県人です♡ 大好きです!

佐々木は今回の1つ前の投稿では、「秋田県人会」に参加したことを報告。秋田出身の柳葉敏郎や加藤夏希らと一緒に撮られた写真をアップした。

投稿では、「秋田県の皆様と、これからの秋田を盛り上げていきたいという話が出来るなんて…幸せでしかないです」と感慨深い様子。「秋田が大好きだからこそ、それぞれの思いが飛び交っていて、その光景が嬉しくて嬉しくて…最高でした!!!」と思いをつづった。

■佐々木希は美人? かわいい?

しらべぇ編集部では全国20~60代の佐々木希を知っている男女1,130名を対象に、「佐々木希の容姿は『かわいい』か『美人』のどちらか」について調査を実施。その結果、全体のおよそ6割が「佐々木希は美人だと思う」と回答した。

今回、インスタグラムに投稿された自撮り写真に絶賛の声が続出した佐々木。女神や天使というフレーズも見られるなど、その異次元の美しさにファンは陶酔していたようだ。