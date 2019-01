【ミシェル・ドッカリーの魅力を120％堪能したい人へ】『GOOD BEHAVIOR/グッド・ビヘイビア』が面白い！

『ダウントン・アビー』で世界的に有名になったミシェル・ドッカリー主演の『GOOD BEHAVIOR/グッド・ビヘイビア』がいよいよ2月からAXNで放送スタート!…ということで、一足先に本編を視聴した筆者が、このドラマの魅力をご紹介します。スタイリッシュで背徳的、でも何かが心に刺さるクライムドラマに仕上がっていますよ!

『ダウントン・アビー』のミシェル・ドッカリー主演!今度の彼女は、魅力的な犯罪者…

AXNで2月から放送スタート!(トレーラーは英語版です)

【あらすじ】愛する者のために更正したい女泥棒の最大の理解者は…?

傍目から見たレティ・レインズは美しく、聡明で、心優しい女性だ。

アルコール中毒で、麻薬に溺れたこともあり、重症な盗癖があって、息を吸うように嘘をついてしまう以外には…。

刑務所から仮釈放された彼女は、愛する息子の親権を取り戻すためにまっとうな暮らしをしようとするが、なかなか上手くいかなかった。

そんな折、盗みの衝動を抑えられなくなった彼女は高級ホテルに忍び込み、そこでミステリアスな殺し屋ハビエルと出会う。

うっかり取引の現場を目撃してしまったレティは、彼の計画を阻止しようとするのだが…。

一つ善いことをしようとすると、二つの厄介事に巻き込まれてしまうレティ。

更正への道のりをたどっているはずなのに、犯罪から遠ざかれない彼女の苦悩と葛藤が、痛いほど丁寧に描写されています。

気が付くと、酒の誘惑に揺れる彼女を「頑張れ!息子のためにここは我慢だっ」と応援してしまうこと間違いなしです。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BOTU4MjAzNDU5NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNTI0Nzc4MzI@.V1SY1000CR0,0,677,1000AL_.jpg

高貴な貴婦人から一転!泥沼でもがく女泥棒に…ミシェル・ドッカリーが美しすぎる

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Michelle Dockery arrives at the 70th Emmy Awards on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage,)

主演を務めるのは、日本でも絶大な人気を誇る英国ドラマ『ダウントン・アビー』(2010-2015)で長女メアリー役を演じたミシェル・ドッカリー!

彼女はこの役でエミー賞に3年連続主演女優賞(2012-2014)のほか、全米映画俳優組合賞では他の主要キャストと共にアンサンブル賞を過去3回受賞(2013,2015-2016)しており、世界中で高く評価される女優となりましたね。

ライアン・レイノルズ、マシュー・グッドら出演の『セルフレス/覚醒した記憶』(2015)や、ブッカー賞受賞の小説を映画化した『ベロニカとの記憶』(2017)など様々なジャンルの映画に出演しているほか、2017年のミニシリーズ『ゴッドレス-神が消えた町-』では主演を務めるなど、『ダウントン・アビー』終了後も幅広く活躍しています。

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 03: Michelle Dockery attends the BFI Luminous Fundraising Gala at The Guildhall on October 3, 2017 in London, England. (Photo by Fred Duval/FilmMagic)

NEW YORK, NY - NOVEMBER 20: Michelle Dockery attends the Build Series to discuss 'Downtown Abbey : The Exhibition' at Build Studio on November 20, 2017 in New York City. (Photo by Daniel Zuchnik/WireImage)

『ダウントン・アビー』では、壮麗な貴族の長女を演じていた彼女ですが、本作では一転。犯罪まみれの人生を生きる悪女として登場。

作中には、ウィッグや服装で別人になりきり周囲の人間を騙すレティの七変化や、怪しいとは思いつつもなかなか縁が切れない殺し屋ハビエルとの濃厚なラブシーンなど、見どころ満載!

さらにはジャズシンガーとしても活躍するミシェル・ドッカリーがその美声を披露するシーンもあり、ファン必見のドラマに仕上がっています。

一方で、彼女の婚約者が34歳の若さで癌で亡くなるという悲しい出来事もありました。

本作のエピソードで「愛する記憶に」とコメントが記載されており、彼に捧げられています。

喪に服す間、プロ根性でレティを演じきったミシェル・ドッカリーの演技にもぜひご注目ください。

Photo by Brownie Harris - © 2016 Turner Broadcasting System, Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved.

ちなみに、そんな『ダウントン・アビー』…ついに映画が2019年の秋ごろイギリスで公開予定!

ついにトレーラーも公開され、いよいよ現実味を帯びてきましたねー。

(↓こちらが海外版トレーラーです)

アレン・リーチ(トム・ブランソン役)やジョアン・フロッグガット(アンナ・ベイツ役)をはじめ、マギー・スミスやヒュー・ボネヴィルなどなど…作品のファンにはうれしいオリジナルキャストも出演するようです。楽しみ!

NEW YORK, NY - NOVEMBER 17: Sophie McShera, Michelle Dockery, Lesley Nicol, Joanne Froggatt and Allen Leech attend the 'Downton Abbey: The Exhibition' Gala Receptionon November 17, 2017 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images)

キャスト紹介

ファン・ディエゴ・ボト

ミシェル・ドッカリーが素晴らしいことは伝えたので、このページではドラマに出演する他のキャストを紹介します!

レティを犯罪に巻き込む謎の殺し屋ハビエルを演じるのは、ファン・ディエゴ・ボト!

BEVERLY HILLS, CA - JULY 31: Actor Juan Diego Botto speaks onstage during the 'Good Behavior' panel at the TCA Turner Summer Press Tour 2016 Presentation at The Beverly Hilton Hotel on July 31, 2016 in Beverly Hills, California. 26301_001 (Photo by Charley Gallay/Getty Images for Turner)

スペインを中心に活躍するアルゼンチン出身の俳優です。

ベルリン国際映画祭において、欧州の若手俳優に贈られるシューティング・スター賞を最初に受賞した一人でもあります。

過去には、リドリー・スコット監督の『1492 コロンブス』(1992)に出演し、ルネッサンス期のスペインを舞台にした映画『情熱の処女~スペインの宝石~』(1996)でペネロペ・クルスと共演したことも。

2019年も既にスペイン映画2本、さらに主演ドラマ1本が決まっております!

『GOOD BEHAVIOR/グッド・ビヘイビア』の放送を期に、日本でも人気が出そうなイケメンですね~。

一番左は製作総指揮を務めるチャド・ホッジ(『ウェイワード・パインズ 出口のない街』も手掛けてます)

SANTA MONICA, CA - JULY 31: Executive producer Chad Hodge, actress Michelle Dockery and actor Juan Diego Botto attend the TCA Turner Summer Press Tour Dinner at SmogShoppe on July 31st, 2016 in Los Angeles, California. 26301_002 (Photo by John Sciulli/Getty Images for Turner)

BEVERLY HILLS, CA - JULY 31: (L-R) Actors Michelle Dockery, Juan Diego Botto and Lusia Strus speak onstage during the 'TBS/Good Behavior' panel discussion at the Turner portion of the 2016 Television Critics Association Summer Tour at at The Beverly Hilton Hotel on July 31, 2016 in Beverly Hills, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

そのほか『メンタリスト』(2008-2015)のボスコ役や『ビリオンズ』(2016-)のホール役などでお馴染み、テリー・キニーや、

NEW YORK, NY - JANUARY 22: Terry Kinney attends the Paul Rudd hosts the Sixth Annual Paul Rudd All Star Bowling Benefit for (SAY) on January 22, 2018 at the Lucky Strike Lanes in New York City. (Photo by Walter McBride/WireImage)

『50回目のファースト・キス』(2004)、『永遠の僕たち』(2011)などのルシア・ストラス、

BEVERLY HILLS, CA - JULY 31: Actress Lusia Strus of 'Good Behavior' speaks onstage the TCA Turner Summer Press Tour 2016 Presentation at The Beverly Hilton Hotel on July 31, 2016 in Beverly Hills, California. 26301_001 (Photo by Charley Gallay/Getty Images for Turner)

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』(2017-)の侍女の教育係、リディアおば役が怖すぎるアン・ダウドなど…気になるキャストが揃っています!

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Ann Dowd attends the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images)

優しさ、正しさ…"GOOD BEHAVIOR"になるのに足りないものは??

ドラマのエピソードが重なるごとに、レティを取り巻く環境は少しずつ変化していきます。

それに伴って、アルコールや麻薬、盗癖など…目立って現れる問題だけではなく、レティという一人の女性が内に秘めている優しさや脆さ、譲れないものなどがだんだん分かってくるようになるはず。

ドラマの中のレティは前科有りの仮釈放中の身で、彼女に対する先入観を持つ人々も登場します。

しかし、第1話から続けて観ている人にとっては、レティは「アルコール中毒の泥棒」というレッテルだけでは語れない存在に。

ふと気が付くと、良くも悪くも彼女の理解者になっているので、だからこそドラマの展開に対して「あちゃー」となることも…。

彼女には彼女なりの正義や倫理観がちゃんとあり、それ自体には共感できる部分も多い、というのがこのドラマに一味深みを与えているポイントではないかと思います。

最高にセクシーな主役二人が織りなすスリリングなクライム・サスペンスでありながら、登場人物たちそれぞれの抱える葛藤や秘密が気になりすぎて、のめりこむこと間違いなしの極上ドラマに仕上がっています!

Photo by Brownie Harris https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzNmYjRjYjAtYzQ4NC00M2QzLWEyODItMTY3MDExMzMwYTQ3L2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNjc5Mjg0NjU@.V1SY1000CR0,0,1498,1000AL_.jpg

放送情報

さて、そんな見どころ満載の『GOOD BEHAVIOR/グッド・ビヘイビア』は、2月よりAXNで放送スタート!

ミシェル・ドッカリーとアルゼンチン出身のイケメン俳優ファン・ディエゴ・ボトが織りなす”オトナ”なクライム・サスペンスをぜひお楽しみください。

~『GOOD BEHAVIOR/グッド・ビヘイビア』~

先行一挙放送 2月3日(日)10:00am-

レギュラー放送 2月19日(火)10:00pm-

BEVERLY HILLS, CA - JULY 31: (L-R) Actors Michelle Dockery and Juan Diego Botto speak onstage during the 'TBS/Good Behavior' panel discussion at the Turner portion of the 2016 Television Critics Association Summer Tour at at The Beverly Hilton Hotel on July 31, 2016 in Beverly Hills, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

