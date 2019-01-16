『Mountain』『Gang Beasts』など収録の「Humble Double Fine Presents Bundle」開催！

様々なゲームバンドルの販売で知られるHumble Bundleは、「Humble Double Fine Presents Bundle」を新たに開催しました。
このバンドルではDouble Fineの様々なゲームが収録。シュールさで話題となった山シミュレーター『Mountain』などが1ドルから手に入る他、10ドルではハチャメチャ物理格闘アクション『Gang Beasts』、『Mountain』作者の新作で更にカオスな世界が待ち受ける『Everything』が入手可能です。
詳しいバンドルの内容は下記のとおりです。ゲーム本体は全てSteamキーならびにDRMフリー版両方での提供となります。なお、メールアドレス登録で、『World of Warships』のゲーム内アイテムが入手可能な追加キャンペーンも共に実施されています。
Humble Double Fine Presents Bundle
無料ボーナス
『World of Warships』内アイテム
米軽巡洋艦セントルイス
Humble Bundleフラッグ
Humble Bundle迷彩 * 10
その他（課金通貨など。8ドル以上の購入があるとグレードアップ）
1ドル以上でアンロック
『Mountain』
『140』
『140』サウンドトラック
『THOTH』
『THOTH』サウンドトラック
平均額以上でアンロック
（記事執筆時点で7.13ドル）
『GNOG』
『Escape Goat 2』
『Escape Goat 2』サウンドトラック
10ドル以上でアンロック
『Gang Beasts』
『Gang Beasts』サウンドトラック
『Everything』
『Everything』サウンドトラック
「Humble Double Fine Presents Bundle」は、日本時間2019年1月29日午前4時まで特設ページにて実施予定です。