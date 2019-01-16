『Mountain』『Gang Beasts』など収録の「Humble Double Fine Presents Bundle」開催！

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『Mountain』『Gang Beasts』など収録の「Humble Double Fine Presents Bundle」開催！

様々なゲームバンドルの販売で知られるHumble Bundleは、「Humble Double Fine Presents Bundle」を新たに開催しました。

このバンドルではDouble Fineの様々なゲームが収録。シュールさで話題となった山シミュレーター『Mountain』などが1ドルから手に入る他、10ドルではハチャメチャ物理格闘アクション『Gang Beasts』、『Mountain』作者の新作で更にカオスな世界が待ち受ける『Everything』が入手可能です。

詳しいバンドルの内容は下記のとおりです。ゲーム本体は全てSteamキーならびにDRMフリー版両方での提供となります。なお、メールアドレス登録で、『World of Warships』のゲーム内アイテムが入手可能な追加キャンペーンも共に実施されています。

Humble Double Fine Presents Bundle

無料ボーナス

『World of Warships』内アイテム

米軽巡洋艦セントルイス

Humble Bundleフラッグ

Humble Bundle迷彩 * 10

その他（課金通貨など。8ドル以上の購入があるとグレードアップ）

1ドル以上でアンロック

『Mountain』

『140』

『140』サウンドトラック

『THOTH』

『THOTH』サウンドトラック

平均額以上でアンロック

（記事執筆時点で7.13ドル）

『GNOG』

『Escape Goat 2』

『Escape Goat 2』サウンドトラック

10ドル以上でアンロック

『Gang Beasts』

『Gang Beasts』サウンドトラック

『Everything』

『Everything』サウンドトラック

「Humble Double Fine Presents Bundle」は、日本時間2019年1月29日午前4時まで特設ページにて実施予定です。

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