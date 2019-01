グッドワイフがお手本！大人の女性のオフィススタイルをチェック！

日本でもついに放送がスタートした『グッド・ワイフ』。ドラマには、主人公のアリシアはじめデキる女性弁護士が大勢登場します!彼女たちのオフィススタイルをチェックしてみましょう!

アリシア・フロリック

夫の女性スキャンダルをきっかけに、子育てのために離れていた弁護士の仕事に復帰。

復帰後は、長いブランクのため臆してしまう場面もありましたが、確かな倫理観のもと、徐々にその実力を実力を発揮します。

夫ピーターや、助けの手を差し伸べてくれた大学時代の同級生ウィル、そして調査員のジェイソンとの微妙な恋愛関係も気になるところ。

『ER緊急救命室』でも有名なジュリアナ・マルグリーズが演じています。

そんなアリシアのスタイルは、実用的なスーツがメイン。シリーズ当初は地味なスーツを着ていましたが、シーズンを重ね、キャリアがアップするにつれて、着こなしにも余裕が見られます。

鮮やかなカラーから、個性的なデザインまで、様々なスーツを着こなしているのが特徴的!

パイピングが印象的!グレースーツ

NEW YORK - AUGUST 31: 'Payback' -- Jason employs aggressive investigative tactics when he assists Alicia and Lucca with a student loan case. Also, Howard Lyman alleges ageism at Lockhart, Agos & Lee, pointing to Cary as the primary offender, and Eli stirs up Florrick family drama on Peter's presidential campaign, on THE GOOD WIFE, Sunday, Nov. 1 (9:00-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Pictured (L-R) Julianna Margulies as Alicia Florrick and Jeffrey Dean Morgan as Jeffrey Dean Morgan (Photo by David M. Russell/CBS via Getty Images)

アリシアがシーズン7エピソード5で着ていたこちらのジャケットは、 Escada[エスカーダ]のパイピング・ツイード・ジャケット。

彼女はこれに、ホワイトのやわらかな素材のブラウスをインナーにコーデ。清潔感がありつつも、大人の余裕を漂わせたスタイルに。

ホワイト×グレー 切り替えが印象的なワンピーススーツ

NEW YORK - FEBRUARY 27: 'Winning Ugly' -- When potential voter fraud is discovered in the State's Attorney election, Eli and Alicia take steps to stop a recount by enlisting the help of a well-respected civil rights lawyer, Spencer Randolph (Ron Rifkin). Also, Diane learns she unwittingly submitted false evidence in Cary's case, on THE GOOD WIFE, Sunday, April 12 (9:00-10:00 PM, ET/PT), on the CBS Television Network. Pictured (L-R) Alan Cumming as Eli Gold and Julianna Margulies as Alicia Florrick (Photo by Jeffrey Neira/CBS via Getty Images)

シーズン6エピソード19でアリシアがイーライと談笑中に着ていたのは、アメリカのファッションブランド、Narciso Rodriguez[ナルシソ・ロドリゲス]のワンピース・スーツ。

ツイード地にスクープ地の切り替えが目を引くアイテムです。

シンプルなスーツに飽きた時などにオススメしたいスタイル。

ホワイトジャケット

NEW YORK - MARCH 16: 'Undisclosed Recipients' -- The partners of Florrick/Agos/Lockhart find themselves at odds when they voice different opinions regarding the company's future. Also, the firm falls victim to a cyber-hack after it takes on the case of a movie producer whose work is pirated on a peer-to-peer sharing site, on THE GOOD WIFE, on the CBS Television Network. Pictured Julianna Margulies as Alicia Florrick (Photo By Jeff Neumann/CBS via Getty Images)

シーズン6エピソード17で印象的だったアリシアのジャケットは、Escada[エスカーダ]。

思い切ったホワイトは、清潔感があって好印象。

顔色を明るく見せてくれる効果も期待できそうです。

アリシアはこのジャケットに、ボタンのカラーに合わせてゴールドアクセをプラス。ホワイトにゴールドを合わせる事で、大人にこそ似合うクラス感をアップさせています。

とろみシャツはカラーをチョイス

NEW YORK - AUGUST 25: 'Oppo Research' -- When Alicia agrees to further explore the option of running for State's Attorney, Eli brings a respected campaign manager into the fold to help her decide once and for all, on THE GOOD WIFE, Sunday, Oct. 12 (9:00-10:00 PM, ET/PT), on the CBS Television Network. Pictured Julianna Margulies as Alicia Florrick (Photo By Jeff Neumann/CBS via Getty Images)

シーズン6エピソード4で着ていたのは、グリーンが艶やかなとろみシャツ。

襟元のゴールドバーが目を引くこちらは、Jason Wu[ジェイソン・ウー]のもの。

ジャケットのインナーなどにも重宝するとろみシャツは、白やブラックなど無難なカラーを選ばず、敢えて目を引くカラーをチョイス。

アリシアはこれに、同色のピアスをコーデして、この日の着こなしのテーマカラーにしています。

ダイアン・ロックハート

大きな弁護士事務所を経営するダイアンは、アリシアと比べるとより華やかで大胆なのが特徴的。

目を引くカラーのワンピースを着こなし、大人の余裕を見せています。

演じるのは映画『マンマ・ミーア!』シリーズでもおなじみのクリスティーン・バランスキー。

『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』では、レナードの母を演じています。

シンプルワンピには大振りネックレスを

NEW YORK - SEPTEMBER 29: 'TBD' -- Alicia and Elsbeth put their legal battle on hold when the government brings an economic espionage charge against both of their clients. Meanwhile, Diane sets her sights on moving Florrick/Agos/Lockhart into the Lockhart/Gardner/Canning office space, leading to a battle with her former partners David Lee and Louis Canning, on THE GOOD WIFE, Sunday, Oct. 26 (9:30-10:30 PM, ET/9:00-10:00 PM, PT), on the CBS Television Network. Pictured Archie Panjabi as Kalinda Sharma and Christine Baranski as Diane Lockhart (Photo By Jeff Neumann/CBS via Getty Images)

シーズン6エピソード6で、ダイアンが着ていたのは、ブルーが鮮やかなワンピース。

この、タイトなシルエットに袖がふんわりとした、甘辛デザインのワンピは、No. 35のもの。

シンプルなワンピには、大振りネックレスをコーデするのはダイアンの流儀。ここではDaniel Lawson for Pono[ダニエル・ラーソン・フォー・ポノ]のウィンター・ドリーム・ネックレスをチョイスしています。

クラス感漂わせる大振りリングもお忘れなく。

セットアップには大人カラーをチョイス

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDk4OTQ3NTc2M15BMl5BanBnXkFtZTgwODQ3NTg4NDE@.V1.jpg

シーズン6エピソード15では、あずき色のセットアップで法廷に登場。

シンプルなスーツには、大振りのブローチでアクセントを。

ここでもボリュームあるリングをプラスして、大人の余裕をアピールしています。

ジャケット、スカートはともに、Lafayette 148 New York[ラファイエット 148 ニューヨーク]。

ロビン

調査員のロビンは、仕事柄よりラフで動きやすいスタイル。

演じるのは映画『ラブストーリーズ エリナーの愛情』(13)などに出演のジェス・ウェイックラーです。

スターモチーフのカットソー

NEW YORK - AUGUST 21: 'The Line' -- Alicia is adamant in her refusal to run for State's Attorney despite Eli's attempts to persuade her to launch a campaign. Meanwhile, as Diane considers joining Florrick/Agos as partner, an internal crisis threatens to destroy the firm, on the sixth season premiere of THE GOOD WIFE, Sunday, Sept. 21 (9:30-10:30 PM, ET, 9:00-10:00 PM, PT), on the CBS Television Network. Pictured Jess Weixler as Robyn Burdine Image is a screen grab. (Photo by CBS via Getty Images)

シーズン6の1話目で、ロビンが着ていたのはOlivia Moon[オリヴィア・ムーン]のスターモチーフのスウェット。

明るいカラーにポップなモチーフで、気分を盛り上げてくれそうです。

ドレスコードの厳しくないオフィスなら、ぜひマネしてみて!

カラフルニット

NEW YORK - AUGUST 13: 'Whack-a-Mole'--When a website's commenters accuse a Florrick/Agos client of being linked to domestic terrorism, Robyn (Jess Weixler) helps the firm monitor the site on THE GOOD WIFE, Sunday, Nov 24 (9:00-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by John Paul Filo/CBS via Getty Images)

シーズン5エピソード9でロビンが着ていたのは、切り替えがカラフルなニット。

人と違いを見せたいときに、チョイスにてみると良さそう!

ラフなコーデのロビンですが、さすがは大手事務所で活躍する調査員。こちらのニットは、ワンピースで有名なDiane von Furstenberg[ダイアン・フォン・ファステンバーグ]のもの。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODY3MTY1MTM4Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNjI1OTI3MjE@.V1.jpg

海外ドラマでは、キャラクターの着こなしも見所の一つ。それぞれのキャラクターにあったコーデが考え抜かれてあり、スタイリストやコスチュームデザイナーの仕事ぶりには感心させられるばかり。

毎日のオフィスコーデの参考にしてみてはいかがでしょう!