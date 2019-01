Steam版「鬼武者」が配信スタート！カプコンカフェとのコラボも1月17日より開催

カプコンは、Steam版「鬼武者」の配信を本日1月16日より開始した。また、カプコンカフェとのコラボレーションも1月17日より開催する。

■Steam版「鬼武者」が本日配信開始!

世界中のプレイヤーを魅了した幻魔との壮絶な戦いを描いた物語や手応えと爽快感を追及したアクション。2001年にPlayStation2で発売され、全世界累計200万本突破の戦国サバイバルアクションが甦る。

※PS4版、Nintendo Switch版、Xbox One版は好評発売中です。

Steam版「鬼武者」の購入はこちら。

https://store.steampowered.com/app/761600/

■カプコンカフェとのコラボレーションが決定!

イオンレイクタウンkaze内カプコンカフェイオンレイクタウン店にて、「鬼武者」とのコラボレーションを実施!2019年1月17日(木)~3月6日(水)の期間中、「鬼武者」の世界観をイメージした限定メニューが販売されるぞ!

「鬼武者」コラボメニューを大公開!

幻魔の魂パンケーキ 1,100円(税抜)

鬼武者ロゴをデザインしたパンケーキには、モナカで出来ている明智左馬介秀満が!周りには、体力魂・経験値魂・鬼力魂をイメージしたフルーツを添えています。

ドリンク「戦術殻・雷」 800円(税抜)

敵に何度も切りかかり、最後に雷を落とす「戦術殻・雷」をイメージしたドリンク。

使用食材:ブルーキュラソーシロップ、飲むヨーグルト、光る氷

ドリンク「戦術殻・炎」 800円(税抜)

剣を振り下ろして炎を走らせる「戦術殻・炎」をイメージしたドリンク。

使用食材:ストロベリーシロップ、ブラッドオレンジジュース、グレナデンジュレ、光る氷

ドリンク「戦術殻・風」 800円(税抜)

竜巻を発生させて周囲の敵を攻撃する「戦術殻・風」をイメージしたドリンク。

使用食材:マンゴーシロップ、エンダーフラワーシロップ、ソーダ、ミント、ローズマリー

オリジナルステッカーをプレゼント!

「鬼武者」コラボメニューをご注文のお客様にオリジナルステッカーをプレゼント。

※1回のご来店につき1枚まで

「鬼武者」コラボ開催概要

店舗:カプコンカフェ イオンレイクタウン店

場所:埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンkaze 3F

営業時間:物販 9:00~22:00 飲食 11:00~22:00(L.O.21:00)

問合せ先:048-967-5163

開催期間:2019年1月17日(木)~2019年3月6日(水)

※「囚われのパルマ Refrain」コラボと同時開催

公式サイト

http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/

お席を事前にご用意する「ネット予約」も公式サイトで受付中です。皆様のご来店をお待ちしております。

Character Samanosuke Akechi by (C)Amuse/Fu Long Production,(C)CAPCOM CO., LTD. 2001, 2018 ALL RIGHTS RESERVED.Guest Creator:Takeshi Kaneshiro