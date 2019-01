フリュー、ワンフェス2019［冬］の出展情報を公開！「F:NEX」やプライズ「Re:ゼロ」コーナーも

フリューは、2月10日に幕張メッセ 国際展示場にて開催予定の「ワンダーフェスティバル2019[冬]」への出展情報を公開した。

会場のブースでは、フリューがお届けする高品質ホビーブランド「F:NEX(フェネクス)」やアミューズメント専用景品(プライズ)の新作商品を多数展示いたします。ブース内には人気の「Re:ゼロからはじめる異世界生活」コーナーを設置し、予約締切間近の「レム1/1 胸像フィギュア」のほか、新商品を展示予定です。

また、会場限定Twitterキャンペーンにご参加いただくと、「Re:ゼロからはじめる異世界生活」のオリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。展示に関する最新情報は、「キャラ広場」にて随時公開いたします。

■「Re:ゼロからはじめる異世界生活」コーナー

「F:NEX」より「レム1/1 胸像フィギュア」が登場。さらに、“オリジナルコンセプトシリーズ”のプライズ商品を展示いたします。そのほかにも新商品含め多数展示予定です。

■商品展示コーナー(F:NEX)

2月より予約開始予定の「Re:ゼロからはじめる異世界生活 ベアトリス1/7スケールフィギュア」の彩色見本をはじめ、「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」のユナや、「モンスターハンターダブルクロス」に登場する防具“ミツネシリーズ”を着用した女性ハンターなど、今後発売予定の新作フィギュアを続々公開いたします。

そのほかにも、中国で開催された初音ミクライブイベント「MIKU WITH YOU 2018」のメインビジュアルをフィギュア化した「初音ミク「MIKU WITH YOU 2018」Ver. 1/7スケールフィギュア」の彩色見本や、好評の「Re:ゼロからはじめる異世界生活 レム-白無垢- 1/7スケールフィギュア」のサンプル展示など、これまで予約をご案内したラインナップの見本もお披露目。さらに、「マジカルミライ2018」メインビジュアルの初音ミクの等身大フィギュアも展示いたします。

「F:NEX(フェネクス)」展示商品一例

■商品展示コーナー(プライズ&みんなのくじ)

今話題のバーチャルYouTuber「電脳少女シロ」をはじめ、「ソードアート・オンライン アリシゼーション」、「Fate/Grand Order」など、2月以降登場するフィギュア商品を中心に展示いたします。

そのほか、大人気の「刀剣乱舞-ONLINE-」のコーナーを設置。1月19日(土)に発売となる「みんなのくじ 刀剣乱舞-ONLINE- 引っかけの陣~和菓子を添えて~」の全ラインナップの他、店頭展開に先駆けてプライズの新商品を展示いたします。

「電脳少女シロ」ぬーどるストッパーフィギュア

■キャンペーン情報~会場限定Twitterキャンペーン~

「ワンダーフェスティバル2019[冬]」への出展を記念し、当日会場限定でTwitterキャンペーンを実施します。

対象

Twitterで「@FURYU_prize」または「@FNEX_OFFICIAL」をフォローし、指定のキャンペーンハッシュタグと商品画像を付けてツイートした方

賞品

参加した方には「Re:ゼロからはじめる異世界生活」オリジナルA5クリアファイルをプレゼントします。

実施期間

2月10日(日)※会場限定※数量限定

※キャンペーンの詳細は「キャラ広場」(http://f-ch.jp/00000298/)にてご確認ください。

※キャンペーンの内容は都合により変更または中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※絵柄は「キャラ広場」にて後日公開予定

■「ワンダーフェスティバル2019[冬]」開催概要

日程:2019年2月10日(日)10:00~17:00

場所:幕張メッセ 国際展示場(1ホール内)

一般参加料:2,500円(入場チケット兼公式ガイドブック/小学生以下無料)

主催:ワンダーフェスティバル実行委員会

公式サイト

http://wf.kaiyodo.net/

(C) 長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Reゼロから始める異世界生活製作委員会(C) 2016 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊/SAO MOVIE Project(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.(C) Siro Channel