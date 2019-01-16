详讯：日本相扑横纲稀势之里确定退役

【共同社1月16日电】日本大相扑第72代横纲稀势之里（32岁，本名萩原宽，茨城县出身，隶属田子之浦部屋）退役一事在大相扑今年首场赛事第四天的16日确定。

在去年11月的九州赛事上，稀势之里成为87年来首位从比赛第一天起遭遇四连败（不战而败的情况除外）的横纲，横纲审议委员会决定对其作出首次“激励”。他在事关去留的本场赛事也从第一天开始遭遇三连败，状态萎靡不振，从去年9月的秋季赛事最后一天“千秋乐”起除不战而败外遭遇八连败。确定单场赛事15天制的1949年夏季赛事以来，稀势之里超过贵乃花刷新了横纲最差纪录。作为横纲期间仅12个赛事是昭和时代以来的第十短。日本出身的最高级别相扑力士将由此出现空缺。

稀势之里2002年春季赛事首次登台。他凭借自己的强攻，17岁零9个月晋升新十两级力士，年纪上为继贵乃花之后的史上第二年轻，实现了快速晋升。之后他陷入原地踏步的状态，于2011年九州赛事后晋升大关。稀势之里在2017年首场赛事中首次夺冠，成为19年来首位日本出身的新横纲。

在之后的春季赛事中，稀势之里不顾左上臂等疼痛强行上场，扣人心弦地拿下第二次冠军。不过他仍然受负伤影响毛病接连不断，未能恢复强大实力。（完）