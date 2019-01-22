男子一般ハーフはズク（トヨタ九州）が大会新で２連覇　第７回公認奥球磨ロードレース大会

男子の一般ハーフで、１位でゴールするカレミ・ズク選手＝水上村

第７回公認奥球磨ロードレース大会は２０日、水上、湯前、多良木の３町村を巡る日本陸連公認コースで開かれた。選手たちは雨がぱらつく中を懸命に走り、６種目で計４２８人が完走した。

男子の一般ハーフは、カレミ・ズク選手（トヨタ自動車九州）が大会新の１時間１分２１秒で２連覇。県勢は、西智也選手（小森コーポレーション、多良木町出身）の４位が最高で、注目の公務員ランナー川内優輝選手（埼玉県庁）は９位だった。

男子高校１０キロはキムンゲ・サイモン選手（東海大福岡高３年）が大会新の２９分４８秒で２連覇し、中学５キロは永井駿選手（相良中３年）が１５分５３秒で優勝した。

女子の一般ハーフは松田杏奈選手（京セラ）が１時間１３分１０秒で制した。フリー５キロは原賀藍実選手（信愛女学院高２年）が１６分３８秒、中学５キロは福盛穂花選手（山鹿中２年）が１７分４５秒で、それぞれ優勝した。（園田琢磨、鹿本成人）

（午前１０時の天候雨、気温８度、湿度８６％、西の風０・２メートル）

各種目の入賞者は次の通り。（敬称略）

【男子】▽一般ハーフ （１）カレミ・ズク（トヨタ自動車九州）１時間１分２１秒（２）ムァゥラ（黒崎播磨）１時間２分４０秒（３）押川（トヨタ自動車九州）１時間３分１３秒（４）西（小森コーポレーション）（５）久我（富士通）（６）住田（愛知製鋼）（７）林（ＳＧホールディングス）（８）田上（東洋大）

▽高校１０キロ （１）キムンゲ・サイモン（東海大福岡）２９分４８秒（２）今村（九州学院）３０分１８秒（３）川添（東海大福岡）３０分２１秒（４）端羽（九州学院）（５）古川（千原台）（６）吉冨（大牟田）（７）甲斐（宮崎日大）（８）曳田（同）

▽中学５キロ （１）永井駿（相良）１５分５３秒（２）落合（湯前）１６分１８秒（３）田尻（不知火）１６分２１秒（４）才畑（人吉二）（５）水野（財光寺）（６）高田（人吉二）（７）鍬本（同）（８）浦上（不知火）

【女子】▽一般ハーフ （１）松田杏奈（京セラ）１時間１３分１０秒（２）坪倉（ワコール）１時間１３分２７秒（３）齋藤（肥後銀行）１時間１４分４６秒（４）鈴木（日体大）（５）平野（同）（６）塩崎（名城大）（７）鴨志田（同）（８）川上（ノーリツ）

▽フリー５キロ （１）原賀藍実（信愛女学院高）１６分３８秒（２）堤（有明高）１６分４０秒（３）今脇（信愛女学院高）１６分４２秒（４）小代崎（国分中央高）（５）川野（ルーテル学院高）（６）吉田（活水女子大）（７）軸屋（同）（８）長沼（信愛女学院高）

▽中学５キロ （１）福盛穂花（山鹿）１７分４５秒（２）緒方（同）１７分５０秒（３）田上（同）１７分５０秒（４）寺井（人吉二）（５）新（同）（６）田中（不知火）（７）黒木（人吉二）（８）杉山（山鹿）

熊本日日新聞 2019年1月21日掲載