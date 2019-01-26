〔地震〕青森県八戸市・東北町・南部町・階上町、岩手県盛岡市・普代村で震度4、津波の心配なし(1/26)

気象庁によると、26日17:23頃、岩手県沖を震源とするM5.7の地震があり、青森県八戸市・東北町・南部町・階上町、岩手県盛岡市・普代村で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：1月26日17:23頃

・震源地 ：岩手県沖(北緯40.3度、東経142.4度)

・震源の深さ：約30km

・地震の規模：M5.7(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・青森県 ：八戸市南郷＊、東北町上北南＊、青森南部町苫米地＊、階上町道仏＊

・岩手県 ：盛岡市薮川＊、普代村銅屋＊

【震度3】

・青森県 ：青森市花園、八戸市湊町、八戸市内丸＊、十和田市西二番町＊、十和田市西十二番町＊、十和田市奥瀬＊、三沢市桜町＊、むつ市金曲、むつ市金谷＊、むつ市川内町＊、平内町小湊、外ヶ浜町蟹田＊、野辺地町田狭沢＊、野辺地町野辺地＊、七戸町七戸＊、七戸町森ノ上＊、六戸町犬落瀬＊、横浜町林ノ脇＊、横浜町寺下＊、東北町塔ノ沢山＊、おいらせ町中下田＊、おいらせ町上明堂＊、東通村砂子又蒲谷地、東通村砂子又沢内＊、三戸町在府小路町＊、五戸町古舘、五戸町倉石中市＊、田子町田子＊、青森南部町沖田面＊

・岩手県 ：盛岡市山王町、盛岡市馬場町＊、盛岡市渋民＊、久慈市川崎町、久慈市枝成沢、久慈市長内町＊、二戸市浄法寺町＊、八幡平市大更、八幡平市田頭＊、八幡平市叺田＊、八幡平市野駄＊、滝沢市鵜飼＊、葛巻町葛巻元木、岩手町五日市＊、紫波町紫波中央駅前＊、矢巾町南矢幅＊、軽米町軽米＊、野田村野田＊、九戸村伊保内＊、岩手洋野町種市、岩手洋野町大野＊、一戸町高善寺＊

・北海道 ：函館市新浜町＊