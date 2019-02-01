1日、国立感染症研究所は都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数を更新しました。

今週の発表によると、流行入りレベルは0県、注意発表レベルは0県、警報発表レベルは47県で、全国のインフルエンザの定点当たり報告数は57.1（先週比プラス3.2ポイント）でした。

すべての都道府県が警報レベルとなりました。今週、全国で最も定点当たり報告数が高いのは埼玉県（84.1）でした。

都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数と流行状況は以下の通りです。

※データ出典（国立感染症研究所 今週の値：2019年第4週 1月21日～1月27日）

今週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2019-csv//4influenza.csv

先週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2019-csv//3influenza.csv

※用語説明

定点当たり報告数：インフルエンザで医療機関を受診した報告数(患者数)を定点数(対象医療機関数)で割った値(平均)

警報発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が30を超え、県などが警報を発表するレベルに達している。

注意発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が10を超え、県などが注意報を発表するレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が継続される。

流行入りLv：インフルエンザの定点あたり報告数が1を超え、流行入りとみられるレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が解除される。

【↑】：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えて、レベルが上がった。

《↓》：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を割って、レベルが下がった。

〈…〉：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えず、レベルが変わらなかった。

△：プラス

▼：マイナス

【流行状況】

警報発表Lv：今週47県(先週44県)

注意発表Lv：今週0県(先週3県)

流行入りLv：今週0県(先週0県)

流行Lv未満：今週0県(先週0県)

定点あたり報告数：増加(△)31県／減少(▼)16県／変動なし0県

【各県の流行状況】

全国 ：警報発表Lv〈…〉先53.9-今57.1(△3.2)

北海道 ：警報発表Lv〈…〉先33.1-今36.4(△3.3)

青森県 ：警報発表Lv【↑】先24.1-今37.4(△13)

岩手県 ：警報発表Lv〈…〉先40-今47.1(△7.1)

宮城県 ：警報発表Lv〈…〉先47-今69.8(△23)

秋田県 ：警報発表Lv【↑】先28.1-今46.9(△19)

山形県 ：警報発表Lv〈…〉先34.4-今51.1(△17)

福島県 ：警報発表Lv〈…〉先54.7-今63.2(△8.5)

茨城県 ：警報発表Lv〈…〉先68.1-今61.9(▼-6.2)

栃木県 ：警報発表Lv〈…〉先52.5-今67(△15)

群馬県 ：警報発表Lv〈…〉先58.9-今58(▼-0.8)

埼玉県 ：警報発表Lv〈…〉先70-今84.1(△14)

千葉県 ：警報発表Lv〈…〉先64.3-今73(△8.7)

東京都 ：警報発表Lv〈…〉先52.7-今64.2(△12)

神奈川県：警報発表Lv〈…〉先57-今67.9(△11)

新潟県 ：警報発表Lv〈…〉先53.4-今77.7(△24)

富山県 ：警報発表Lv〈…〉先41.9-今49(△7.0)

石川県 ：警報発表Lv〈…〉先56.3-今64(△7.7)

福井県 ：警報発表Lv〈…〉先65.7-今56.8(▼-8.8)

山梨県 ：警報発表Lv〈…〉先48.7-今53.4(△4.7)

長野県 ：警報発表Lv〈…〉先58.1-今64.7(△6.6)

岐阜県 ：警報発表Lv〈…〉先62.1-今42.9(▼-19)

静岡県 ：警報発表Lv〈…〉先69.4-今55.7(▼-14)

愛知県 ：警報発表Lv〈…〉先81.9-今61.8(▼-20)

三重県 ：警報発表Lv〈…〉先49-今50.7(△1.7)

滋賀県 ：警報発表Lv〈…〉先57-今45.4(▼-12)

京都府 ：警報発表Lv〈…〉先51.2-今50.4(▼-0.7)

大阪府 ：警報発表Lv〈…〉先46.1-今48(△1.9)

兵庫県 ：警報発表Lv〈…〉先51.8-今52.9(△1.1)

奈良県 ：警報発表Lv〈…〉先38.1-今41.5(△3.4)

和歌山県：警報発表Lv〈…〉先41-今38.2(▼-2.8)

鳥取県 ：警報発表Lv〈…〉先41.5-今44.3(△2.9)

島根県 ：警報発表Lv【↑】先27.2-今33.8(△6.6)

岡山県 ：警報発表Lv〈…〉先45.3-今47.6(△2.2)

広島県 ：警報発表Lv〈…〉先38.9-今43.7(△4.8)

山口県 ：警報発表Lv〈…〉先42.3-今48.3(△6.0)

徳島県 ：警報発表Lv〈…〉先37-今42.6(△5.5)

香川県 ：警報発表Lv〈…〉先37-今41.9(△4.9)

愛媛県 ：警報発表Lv〈…〉先47.9-今39.2(▼-8.7)

高知県 ：警報発表Lv〈…〉先66-今51(▼-15)

福岡県 ：警報発表Lv〈…〉先67.2-今62.7(▼-4.5)

佐賀県 ：警報発表Lv〈…〉先53.4-今49.3(▼-4.1)

長崎県 ：警報発表Lv〈…〉先55.4-今55.7(△0.3)

熊本県 ：警報発表Lv〈…〉先56.3-今47.9(▼-8.4)

大分県 ：警報発表Lv〈…〉先60.5-今65.5(△4.9)

宮崎県 ：警報発表Lv〈…〉先55-今55.3(△0.4)

鹿児島県：警報発表Lv〈…〉先56.8-今51.4(▼-5.4)

沖縄県 ：警報発表Lv〈…〉先54.6-今49.1(▼-5.6)

※おことわり

本記事で掲載されている「流行警報レベル」「注意報レベル」などは、都道府県が独自に発表する「インフルエンザ流行警報」とは異なります。流行警報の発表状況は県のホームページでご確認ください。

◆国立感染症研究所｜インフルエンザ流行レベルマップ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html