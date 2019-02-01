米国地質調査所(USGS)によると、日本時間2月2日01:14頃、メキシコ南部・チアパス州を震源とするM6.6の地震が発生しました。津波警報センターは情報を発表しましたが、津波による大きな被害のおそれはありません。【2月2日02:00現在、レスキューナウまとめ】

【発生事象】(USGS)

震源地：メキシコ南部・チアパス州(北緯14.7度 西経92.2度)

近隣都市の方角・距離：

北西 2.7kmにメキシコ チアパス州 Congregacion Reforma

北北東 16.2kmにメキシコ チアパス州 タパチュラ

東南東 19.4kmにグアテマラ サン・マルコス県 シウダー・テクン・ウマン

南南東 26.3kmにメキシコ チアパス州 Brisas Barra de Suchiate

東北東 58.6kmにグアテマラ サン・マルコス県 サン・マルコス

発生日時(日本時間)：2月2日01:14頃

震源の深さ：67.9km

地震の規模：M6.6

津波：津波警報センターは情報発表も、大きな被害のおそれはない。

■基礎データ

メキシコ合衆国

人口：約1億2920万人

首都：メキシコシティ

在留邦人数：11390人(外務省発表)