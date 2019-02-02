◆ボート日本代表合宿見学会in本明川 2月9日午後、諫早市高来町深海地区の干陸地フラワーゾーン付近。時間帯は分かり次第、国土交通省長崎河川国道事務所ホームページに掲載。同市の市民団体「本明川交流会」が主催。本県の社会人ボートチーム「チョープロ・ローイングクラブ」の北野雄一監督らが練習の様子を解説。合宿期間中（2月7～17日）は同ゾーン付近で見学可能。防寒対策が必要。悪天時は中止。同事務所諫早出張所（0957.22.1356）

◆小長井ふるさと巡り健康ウオーキング大会 2月23日午前9時、諫早市小長井町の小長井おがたま会館で参加受け付け。午前9時半にスタートし、長里川沿い、称念寺、国指定天然記念物「オガタマノキ」へ。約6キロ。終了後、カキ汁を用意。小学生以上（小学生は保護者同伴）が対象。100円（中学生以下は無料）。水筒、タオル、帽子、雨具などを用意。大会事務局（0957.34.2111、市小長井支所地域総務課）