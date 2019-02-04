◆第20回西彼杵郡人権教育研究大会 2月7日午後1時半～4時10分、西彼長与町吉無田郷の町民文化ホール。「時津こども食堂はこべら」（時津町）、「シーボルト食堂」（長与町）の実践紹介や、長与、時津両町の障害者就労支援、福祉サービス事業所などの活動紹介がある。福祉車両なども展示。無料。長与町教委生涯学習課（095.801.5682）

◆新春太極拳講習会 2月10日午前10時～正午、午後1時半～4時、長崎市魚の町の市民体育館。脚力の低下防止に役立つ太極拳を、初心者に優しく指導する。運動できる服装で、上履き持参。無料。市太極拳協会の門脇さん（095.826.7822）

◆春節を味わう興福寺普茶料理を楽しむ会 2月13日午後5時半、長崎市寺町の興福寺。松尾法道住職の話と中国式精進料理が楽しめる。7千円。定員は20人。締め切りは9日。同寺（095.822.1076）