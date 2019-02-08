8日、国立感染症研究所は都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数を更新しました。

今週の発表によると、警報解除レベルは0県、警報継続レベルは3県、警報発表レベルは44県で、全国のインフルエンザの定点当たり報告数は43.2（先週比マイナス14ポイント）でした。

すべての都道府県で定点当たり報告数が減少しました。

今週、全国で最も定点当たり報告数が高いのは埼玉県（65.7）でした。

都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数と流行状況は以下の通りです。

※データ出典（国立感染症研究所 今週の値：2019年第5週 1月28日～2月3日）

今週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2019-csv//5influenza.csv

先週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2019-csv//4influenza.csv

※用語説明

定点当たり報告数：インフルエンザで医療機関を受診した報告数(患者数)を定点数(対象医療機関数)で割った値(平均)

警報発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が30を超え、県などが警報を発表するレベルに達している。

警報継続Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が10を超え、県などが注意報を発表するレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が継続される。

警報解除Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が1を超え、流行入りとみられるレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が解除される。

【↑】：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えて、レベルが上がった。

《↓》：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を割って、レベルが下がった。

〈…〉：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えず、レベルが変わらなかった。

△：プラス

▼：マイナス

【流行状況】

警報発表Lv：今週44県(先週47県)

警報継続Lv：今週3県(先週0県)

警報解除Lv：今週0県(先週0県)

流行Lv未満：今週0県(先週0県)

定点あたり報告数：増加(△)0県／減少(▼)47県／変動なし0県

【各県の流行状況】

全国 ：警報発表Lv〈…〉先57.1-今43.2(▼-14)

北海道 ：警報発表Lv〈…〉先36.4-今36(▼-0.4)

青森県 ：警報発表Lv〈…〉先37.4-今31.4(▼-6.0)

岩手県 ：警報発表Lv〈…〉先47.1-今39.7(▼-7.5)

宮城県 ：警報発表Lv〈…〉先69.8-今58.8(▼-11)

秋田県 ：警報発表Lv〈…〉先46.9-今36.6(▼-10)

山形県 ：警報発表Lv〈…〉先51.1-今42.6(▼-8.5)

福島県 ：警報発表Lv〈…〉先63.2-今51.4(▼-12)

茨城県 ：警報発表Lv〈…〉先61.9-今47.8(▼-14)

栃木県 ：警報発表Lv〈…〉先67-今51.3(▼-16)

群馬県 ：警報発表Lv〈…〉先58-今44.7(▼-13)

埼玉県 ：警報発表Lv〈…〉先84.1-今65.7(▼-18)

千葉県 ：警報発表Lv〈…〉先73-今56.9(▼-16)

東京都 ：警報発表Lv〈…〉先64.2-今45.7(▼-19)

神奈川県：警報発表Lv〈…〉先67.9-今51.6(▼-16)

新潟県 ：警報発表Lv〈…〉先77.7-今62.5(▼-15)

富山県 ：警報発表Lv〈…〉先49-今36.8(▼-12)

石川県 ：警報発表Lv〈…〉先64-今51.7(▼-12)

福井県 ：警報発表Lv〈…〉先56.8-今39.6(▼-17)

山梨県 ：警報発表Lv〈…〉先53.4-今48.2(▼-5.2)

長野県 ：警報発表Lv〈…〉先64.7-今45.6(▼-19)

岐阜県 ：警報継続Lv《↓》先42.9-今27.6(▼-15)

静岡県 ：警報発表Lv〈…〉先55.7-今38.3(▼-17)

愛知県 ：警報発表Lv〈…〉先61.8-今38.2(▼-24)

三重県 ：警報発表Lv〈…〉先50.7-今31.7(▼-19)

滋賀県 ：警報発表Lv〈…〉先45.4-今36.4(▼-9.0)

京都府 ：警報発表Lv〈…〉先50.4-今37.7(▼-13)

大阪府 ：警報発表Lv〈…〉先48-今34.6(▼-13)

兵庫県 ：警報発表Lv〈…〉先52.9-今35.6(▼-17)

奈良県 ：警報発表Lv〈…〉先41.5-今35.4(▼-6.1)

和歌山県：警報継続Lv《↓》先38.2-今26.7(▼-12)

鳥取県 ：警報発表Lv〈…〉先44.3-今37.3(▼-7.0)

島根県 ：警報発表Lv〈…〉先33.8-今31.5(▼-2.3)

岡山県 ：警報発表Lv〈…〉先47.6-今37.3(▼-10)

広島県 ：警報発表Lv〈…〉先43.7-今35.3(▼-8.4)

山口県 ：警報発表Lv〈…〉先48.3-今39.1(▼-9.2)

徳島県 ：警報発表Lv〈…〉先42.6-今39.8(▼-2.7)

香川県 ：警報発表Lv〈…〉先41.9-今37.2(▼-4.7)

愛媛県 ：警報発表Lv〈…〉先39.2-今30.3(▼-8.9)

高知県 ：警報発表Lv〈…〉先51-今37.6(▼-13)

福岡県 ：警報発表Lv〈…〉先62.7-今42.8(▼-20)

佐賀県 ：警報発表Lv〈…〉先49.3-今33.2(▼-16)

長崎県 ：警報発表Lv〈…〉先55.7-今39.2(▼-17)

熊本県 ：警報継続Lv《↓》先47.9-今29.7(▼-18)

大分県 ：警報発表Lv〈…〉先65.5-今52.1(▼-13)

宮崎県 ：警報発表Lv〈…〉先55.3-今47.6(▼-7.8)

鹿児島県：警報発表Lv〈…〉先51.4-今39.5(▼-12)

沖縄県 ：警報発表Lv〈…〉先49.1-今47.1(▼-2.0)

※おことわり

本記事で掲載されている「流行警報レベル」「注意報レベル」などは、都道府県が独自に発表する「インフルエンザ流行警報」とは異なります。流行警報の発表状況は県のホームページでご確認ください。

◆国立感染症研究所｜インフルエンザ流行レベルマップ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html