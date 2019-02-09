◆バレンタインな映画音楽特集 2月11日午後2時開演。西海市大瀬戸町の音浴博物館。14日のバレンタインデーにちなみ「小さな愛のメロディー」「ある愛の詩」「卒業」など、洋画のサウンドトラックを聴くレコードコンサート。所蔵スピーカーを使った音色の聴き比べも予定。入館料は高校生以上510円、小中学生250円。同館（0959.37.0222）

◆成長期の子供のための集中力セミナー 2月17日午前9時半～11時、西海市西彼町の西彼農村環境改善センター。小学高学年～高校生、スポーツ指導者、保護者を対象に南島原市在住のメンタルトレーナー、高橋利広さんが講話。スポーツや勉強などの局面で集中力を高めるこつをワークショップを交えて学ぶ。500円。2月15日締め切り。パワーパートナー（0957.73.6322）

◆うなぎ講座 ▽一般講座＝2月19日午前10時～正午、諫早市東小路町の中央公民館。諫早うなぎ料理振興会の北御門孝廣会長と九州大大学院農学博士、望岡典隆准教授の講演会。無料。定員100人▽こども講座＝2月23日午後2時～4時、諫早市小川町の小栗ふれあい会館。ウナギに関する講演後、バスで市内のウナギ料理店を訪問し、施設見学後に試食。諫早市内の小学生対象。無料。定員約20人。申し込み、問い合わせは諫早観光物産コンベンション協会（0957.22.8325）