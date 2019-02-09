今季最強とされる寒波に覆われている北海道を中心に、きょう10日は北日本各地で気温が低下しています。北海道ではきのう9日がピークだったとみられるものの、十勝地方陸別で-28.9℃を観測したほか、07:00時点で全国926地点中、今季最低到達が2.8％の26地点に達しています。

■気象概況

【日最低気温】

・十勝地方 陸別町 陸別 -28.9℃(10日06:59)

・上川地方 占冠村 占冠 -27.8℃(10日04:46)

・十勝地方 幕別町 糠内 -27.4℃(10日06:33)

・釧路地方 釧路市 阿寒湖畔 -27.3℃(10日05:35)

・釧路地方 弟子屈町 川湯 -26.4℃(10日06:32)

・十勝地方 帯広市 帯広泉(空港)-26.2℃(10日06:27)

・十勝地方 本別町 本別 -26.1℃(10日06:18)

・紋別地方 遠軽町 生田原 -26.0℃(10日05:57)

・北見地方 北見市 北見 -26.0℃(10日05:02)

＜主要都市＞(07:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 -8.8℃(10日00:12)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 -3.3℃(10日06:46)

・東京都 千代田区 東京 -1.2℃(10日06:53) 今季最低

・新潟県 新潟市中央区 新潟 -0.9℃(10日05:48)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 2.0℃(10日07:00)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 2.5℃(10日06:59)

・広島県 広島市中区 広島 2.7℃(10日06:32)

・愛媛県 松山市 松山 1.7℃(10日07:00)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 5.0℃(10日06:37)

・沖縄県 那覇市 那覇 15.7℃(10日02:25)

【アメダス観測点別状況】(07:00現在)

観測点 氷点下 -10℃以下 今季最低

・北海道 173 172 172 1(0.6％) ※1地点欠測(焼尻)

・東北 161 161 161 17(10.6％)

・関東 86 69 69 6(7.0％)

・甲信越北陸 100 93 93 2(2.0％)

・東海 65 24 24 0

・近畿 64 13 13 0

・中国 80 29 29 0

・四国 46 10 10 0

・九州 123 25 25 0

・沖縄 28 0 0 0

・全国計 926 596 596 26(2.8％)

(64.4％) (64.4％)