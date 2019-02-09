〔極寒〕十勝地方陸別で-28.9℃、東京都心で今季最低タイの-1.2℃(10日8時現在)

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今季最強とされる寒波に覆われている北海道を中心に、きょう10日は北日本各地で気温が低下しています。北海道ではきのう9日がピークだったとみられるものの、十勝地方陸別で-28.9℃を観測したほか、07:00時点で全国926地点中、今季最低到達が2.8％の26地点に達しています。

■気象概況
【日最低気温】
・十勝地方　陸別町　　　　　陸別　　　　-28.9℃(10日06:59)
・上川地方　占冠村　　　　　占冠　　　　-27.8℃(10日04:46)
・十勝地方　幕別町　　　　　糠内　　　　-27.4℃(10日06:33)
・釧路地方　釧路市　　　　　阿寒湖畔　　-27.3℃(10日05:35)
・釧路地方　弟子屈町　　　　川湯　　　　-26.4℃(10日06:32)
・十勝地方　帯広市　　　　　帯広泉(空港)-26.2℃(10日06:27)
・十勝地方　本別町　　　　　本別　　　　-26.1℃(10日06:18)
・紋別地方　遠軽町　　　　　生田原　　　-26.0℃(10日05:57)
・北見地方　北見市　　　　　北見　　　　-26.0℃(10日05:02)

＜主要都市＞(07:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　 -8.8℃(10日00:12)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　 -3.3℃(10日06:46)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　 -1.2℃(10日06:53) 今季最低
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　 -0.9℃(10日05:48)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　2.0℃(10日07:00)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　2.5℃(10日06:59)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　2.7℃(10日06:32)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　1.7℃(10日07:00)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　5.0℃(10日06:37)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　 15.7℃(10日02:25)

【アメダス観測点別状況】(07:00現在)
　　　　　　観測点　氷点下 -10℃以下　今季最低
・北海道　　　173　　　172　　　172　　　　1(0.6％) ※1地点欠測(焼尻)
・東北　　　　161　　　161　　　161　　　 17(10.6％)
・関東　　　　 86　　　 69　　　 69　　　　6(7.0％)
・甲信越北陸　100　　　 93　　　 93　　　　2(2.0％)
・東海　　　　 65　　　 24　　　 24　　　　0
・近畿　　　　 64　　　 13　　　 13　　　　0
・中国　　　　 80　　　 29　　　 29　　　　0
・四国　　　　 46　　　 10　　　 10　　　　0
・九州　　　　123　　　 25　　　 25　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　　0　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　596　　　596　　　 26(2.8％)
　　　　　　　　　 (64.4％) (64.4％)

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