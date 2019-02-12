林田君、田邉さん、李さん大賞　セミナリヨ現代版画展

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　長崎県南島原市は12日、第18回市セミナリヨ現代版画展の入賞者などを発表した。最高賞のセミナリヨ大賞は、小学生の部が市立大野木場小4年、林田昂真（こうま）君の「いくぞ！ぬまのぬし」、中学生が熊本県南小国町立南小国中1年、田邉凜さんの「マイヒーローをひとり占め」、一般が東京都の画家、李元淑（イウォンスク）さんの「記憶￣穏やかな風」が選ばれた。

　実行委主催、長崎新聞社など後援。4部門に過去最多の計1万5869点の応募があった。内訳は▽小学（九州・沖縄）1万4308点▽中学（同）1277点▽一般（全国）264点▽グループ（同）20点。

　南島原市は入賞作89点の画像や入賞・入選者名簿を南島原市ホームページ（HP）で公開している。23日に表彰式を市有家保健センターで開催。同日から3月3日まで、隣接のありえコレジヨホールで入賞作品など908点が並ぶ展覧会を開く。巡回展（3月12日～4月11日・雲仙ビードロ美術館、4月18～21日・県美術館）もある。

　■他の主な入賞者は次の通り。（敬称略）

　◇小学生　▽準大賞（渡辺千尋賞）内野花笑（熊本県荒尾市立緑ケ丘小3年）▽準大賞（世界遺産登録記念賞）馬場明美（南島原市立南有馬小6年）▽県知事賞　西田京介（長崎市立長浦小1年）▽県教委賞　荒木真也（熊本県和水町立菊水西小4年）▽南島原市長賞　田口琥太郎（長崎市立虹が丘小1年）▽長崎新聞社賞　岩男俊輔（福岡市立美和台小5年）
　◇中学生　▽準大賞（渡辺千尋賞）進藤莉菜（福岡県岡垣町立岡垣東中2年）▽準大賞（世界遺産登録記念賞）川田紗矢（南島原市立北有馬中1年）▽県知事賞　麻生旺佑（熊本県南小国町立南小国中1年）▽県教委賞　岸田夢羽（島原市立有明中1年）▽南島原市長賞　高木翔太（南島原市立布津中2年）▽長崎新聞社賞　伊藤百香（大村市立大村中1年）
　◇一般　▽準大賞（渡辺千尋賞）諸岡亜弥（福岡県）▽準大賞（世界遺産登録記念賞）松山裕一（岡山県）▽県知事賞　本岡千尋（京都府）▽県教委賞　吉浜岳史（東京）▽南島原市長賞　小出真由美（神奈川県）▽長崎新聞社賞　神田和也（東京）
　◇グループ　▽南島原市長賞　南島原市立南有馬中3年▽南島原市教委賞　雲仙市立鶴田小1年▽世界遺産登録記念賞　南島原市立大野木場小▽奨励賞　対馬市立西小、鹿児島県出水市立高尾野中

小学生の部の大賞「いくぞ！ぬまのぬし」（林田昂真君）
中学生の部の大賞「マイヒーローをひとり占め」（田邉凜さん）
一般の部の大賞「記憶￣穏やかな風」（李元淑さん）

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