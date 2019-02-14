1日目出走者一覧

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＜長崎＞

1区田中智也　2区濵添大地　3区安西健二郎　4区小畠隆太郎　5区財前大志　6区杉谷隆之　7区栁友祐　8区石田紘樹　9区田原正則　10区福本雄貴　11区濱田和浩

＜佐世保＞

1区鶴田高悠　2区廣瀨航　3区永田維吹　4区浦野輝　5区内海健　6区池田創　7区坊上慶隆　8区尾崎徹　9区鳥羽虹貴　10区櫻木洪士　11区福地宏行

＜島原半島＞

1区梶原尊人　2区近藤亮太　3区土手野圭　4区徳永晃希　5区竹下稜斗　6区土手野佑介　7区浜松和彦　8区高原尚輝　9区穐山春樹　10区林田二浩　11区德永翔三

＜諫早＞

1区西村涼　2区原田宗広　3区新康生　4区金丸逸樹　5区田中雅也　6区前野弘隆　7区橋本裕太　8区池田眞臣　9区竹田拓弥　10区西尾祐紀　11区井手優太

＜大村･東彼＞

1区室井俊希　2区平山寛人　3区小柗直樹　4区栗原卓也　5区黑川城地　6区村川恵太　7区柴田太尊　8区定方駿　9区堀田昇世　10区寺本大希　11区横山翔

＜平戸＞

1区大山賞之　2区西大地　3区末吉範平　4区松田憲二　5区栁本元気　6区立石博信　7区髙田弘樹　8区黒田龍之介　9区内田大喜　10区小倉大輔　11区川村訓大

＜北松･松浦＞

1区澤田錬　2区神崎慎吾　3区北島凜久　4区堺健太郎　5区坂本竜平　6区倉山侑也　7区辻畑史人　8区浜崎克己　9区大塚純司　10区北島辰也　11区中山繕勧

＜五島＞

1区山田大成　2区青﨑僚雅　3区川端省吾　4区道津新太　5区木戸俊輔　6区増﨑倫人　7区小島竜太　8区松本凜太郎　9区川谷寛和　10区川崎雄哉　11区七里雄大

＜西彼･西海＞

1区木村壱正　2区江島崚太　3区水本直行　4区立石悠　5区冨本優浩　6区森本翔太　7区下釜基　8区浦馬場裕也　9区納所大樹　10区片山拓海　11区朝長拓也

＜壱岐＞

1区益川洋武　2区戎谷勉　3区平畑良季　4区倉本昂洋　5区竹藤智弘　6区樋口貴英　7区山内博揮　8区金丸智彦　9区堤綾平　10区平尾隆弘　11区重田一成

＜対馬＞

1区築城桂助　2区早田太一　3区安田和哉　4区扇育　5区中山公仁　6区武末伸也　7区小田隆展　8区武末健志　9区松田和也　10区入來稔彰　11区阿比留和弘

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