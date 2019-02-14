＜長崎＞

1区田中智也 2区濵添大地 3区安西健二郎 4区小畠隆太郎 5区財前大志 6区杉谷隆之 7区栁友祐 8区石田紘樹 9区田原正則 10区福本雄貴 11区濱田和浩

＜佐世保＞

1区鶴田高悠 2区廣瀨航 3区永田維吹 4区浦野輝 5区内海健 6区池田創 7区坊上慶隆 8区尾崎徹 9区鳥羽虹貴 10区櫻木洪士 11区福地宏行

＜島原半島＞

1区梶原尊人 2区近藤亮太 3区土手野圭 4区徳永晃希 5区竹下稜斗 6区土手野佑介 7区浜松和彦 8区高原尚輝 9区穐山春樹 10区林田二浩 11区德永翔三

＜諫早＞

1区西村涼 2区原田宗広 3区新康生 4区金丸逸樹 5区田中雅也 6区前野弘隆 7区橋本裕太 8区池田眞臣 9区竹田拓弥 10区西尾祐紀 11区井手優太

＜大村･東彼＞

1区室井俊希 2区平山寛人 3区小柗直樹 4区栗原卓也 5区黑川城地 6区村川恵太 7区柴田太尊 8区定方駿 9区堀田昇世 10区寺本大希 11区横山翔

＜平戸＞

1区大山賞之 2区西大地 3区末吉範平 4区松田憲二 5区栁本元気 6区立石博信 7区髙田弘樹 8区黒田龍之介 9区内田大喜 10区小倉大輔 11区川村訓大

＜北松･松浦＞

1区澤田錬 2区神崎慎吾 3区北島凜久 4区堺健太郎 5区坂本竜平 6区倉山侑也 7区辻畑史人 8区浜崎克己 9区大塚純司 10区北島辰也 11区中山繕勧

＜五島＞

1区山田大成 2区青﨑僚雅 3区川端省吾 4区道津新太 5区木戸俊輔 6区増﨑倫人 7区小島竜太 8区松本凜太郎 9区川谷寛和 10区川崎雄哉 11区七里雄大

＜西彼･西海＞

1区木村壱正 2区江島崚太 3区水本直行 4区立石悠 5区冨本優浩 6区森本翔太 7区下釜基 8区浦馬場裕也 9区納所大樹 10区片山拓海 11区朝長拓也

＜壱岐＞

1区益川洋武 2区戎谷勉 3区平畑良季 4区倉本昂洋 5区竹藤智弘 6区樋口貴英 7区山内博揮 8区金丸智彦 9区堤綾平 10区平尾隆弘 11区重田一成

＜対馬＞

1区築城桂助 2区早田太一 3区安田和哉 4区扇育 5区中山公仁 6区武末伸也 7区小田隆展 8区武末健志 9区松田和也 10区入來稔彰 11区阿比留和弘