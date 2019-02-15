◆長崎空港ビルディング60周年記念大感謝キャンペーン 2月16、17日午前9時半～午後3時、大村市の長崎空港旅客ターミナルビル2階保安検査場前特設会場。同空港ビルディングが航空券や県産品が当たるガラポン抽選会を開く。空港内の店舗で2千円分購入すると応募券を1枚進呈。同広報・マーケティング部広報課（0957.52.8926）

◆西海魚まつり 2月17日午前9時～午後2時、西海市西彼町の長崎オランダ村。市内の4漁協と市が開く。ナマコや新芽ワカメ、カタクチイワシ、マアジ、クエ鍋セットなど市内産の海産物を販売。午前10時から有料の「カキ焼き」もあり、会場内で購入した干物、サザエ、ヒオウギガイなども味わえる。西彼町漁協（0959.28.0017）、市水産課（0959.37.0066）

◆生涯現役応援ミニセミナー 2月20日午後2時～4時、大村市松並1丁目のハローワーク大村2階会議室。長崎インターナショナルホテルの末永淳一代表取締役らが宿泊業の仕事について講演する。無料。おおむね60歳以上が対象。定員15人。ながさき生涯現役応援センター（095.843.0219）