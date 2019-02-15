2日目出走者一覧

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＜長崎＞

1区財前　大志　2区森田　正幸　3区新郷　幸聖　4区濱地　雅浩　5区安西健二郎　6区長島　玲音　7区栁　友祐　8区平岡　和徳　9区鷲尾　優一　10区福本　雄貴　11区濵添　大地　12区田原　正則　13区石田　紘樹

＜佐世保＞

1区鶴田　高悠　2区廣川　裕次　3区別府　明稔　4区中野　晃希　5区池田　創　6区植村　優人　7区友久保勇介　8区尾崎　　徹　9区坊上　慶隆　10区櫻木　洪士　11区廣瀨　航　12区戸田　国臣　13区内海　健

＜島原半島＞

1区梶原　尊人　2区溝口　泰良　3区溝口　仁　4区中尾　友哉　5区高原　尚輝　6区森崎　将尋　7区土手野佑介　8区林田　二浩　9区土手野　圭　10区竹下　稜斗　11区浜松　和彦　12区古瀬　僚太　13区徳永　晃希

＜諫早＞

1区西尾　祐紀　2区宮野　蓮弥　3区金　泳勲　4区田中　雅也　5区竹田　拓弥　6区宅島　優希　7区吉川　翔太　8区脇山　将悟　9区橋本　裕太　10区新　康生　11区池田　眞臣　12区前野　弘隆　13区原田　宗広

＜大村･東彼＞

1区平山　寛人　2区中窪　浩希　3区花尾　恭輔　4区小柗　直樹　5区柴田　太尊　6区林田　洋翔　7区村川　恵太　8区比嘉　真一　9区八木　真吾　10区寺本　大希　11区黑川　城地　12区堀田　昇世　13区横山　翔

＜平戸＞

1区赤木　雄大　2区今村　文哉　3区西　大地　4区立石　博信　5区髙田　弘樹　6区山口　直也　7区栁本　元気　8区末吉　範平　9区松尾　勝平　10区小倉　大輔　11区末吉　直孝　12区千北　充範　13区松田　憲二

＜北松･松浦＞

1区平山　裕章　2区北島　凜久　3区山本　羅生　4区倉山　侑也　5区浜崎　克己　6区内野　李彗　7区坂本　竜平　8区西村　幸樹　9区辻畑　史仁　10区白石　海斗　11区澤田　錬　12区神崎　慎吾　13区中山　繕勧

＜五島＞

1区木戸　俊輔　2区池本　勇輝　3区藤山　龍誠　4区松尾　崇志　5区増﨑　倫人　6区山田　蓮太　7区川端　省吾　8区濱村　好聖　9区川谷　寛和　10区七里　雄大　11区青﨑　僚雅　12区八田　敏郎　13区川崎　雄哉

＜西彼･西海＞

1区冨本　優浩　2区峰原　飛龍　3区横田　玖磨　4区松下　颯人　5区水本　直行　6区小林　大晟　7区納所　大樹　8区浅井　海堂　9区下釜　基　10区森本　翔太　11区朝長　拓也　12区白井　大稀　13区浦馬場裕也

＜壱岐＞

1区倉本　昂洋　2区平畑　良季　3区大久保翔貴　4区山下　高広　5区川下　和明　6区渡野　幹大　7区竹藤　智弘　8区石橋　駿　9区金丸　智彦　10区戎谷　勉　11区益川　洋武　12区堤　綾平　13区樋口　貴英

＜対馬＞

1区早田　太一　2区日髙　健仁　3区畑島　良亮　4区安田　和哉　5区小田　隆展　6区佐藤　光　7区入來　稔彰　8区大久保圭太郎　9区阿比留　聖　10区築城　桂助　11区扇　晃平　12区武末　伸也　13区中山　公仁

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