＜長崎＞

1区財前 大志 2区森田 正幸 3区新郷 幸聖 4区濱地 雅浩 5区安西健二郎 6区長島 玲音 7区栁 友祐 8区平岡 和徳 9区鷲尾 優一 10区福本 雄貴 11区濵添 大地 12区田原 正則 13区石田 紘樹

＜佐世保＞

1区鶴田 高悠 2区廣川 裕次 3区別府 明稔 4区中野 晃希 5区池田 創 6区植村 優人 7区友久保勇介 8区尾崎 徹 9区坊上 慶隆 10区櫻木 洪士 11区廣瀨 航 12区戸田 国臣 13区内海 健

＜島原半島＞

1区梶原 尊人 2区溝口 泰良 3区溝口 仁 4区中尾 友哉 5区高原 尚輝 6区森崎 将尋 7区土手野佑介 8区林田 二浩 9区土手野 圭 10区竹下 稜斗 11区浜松 和彦 12区古瀬 僚太 13区徳永 晃希

＜諫早＞

1区西尾 祐紀 2区宮野 蓮弥 3区金 泳勲 4区田中 雅也 5区竹田 拓弥 6区宅島 優希 7区吉川 翔太 8区脇山 将悟 9区橋本 裕太 10区新 康生 11区池田 眞臣 12区前野 弘隆 13区原田 宗広

＜大村･東彼＞

1区平山 寛人 2区中窪 浩希 3区花尾 恭輔 4区小柗 直樹 5区柴田 太尊 6区林田 洋翔 7区村川 恵太 8区比嘉 真一 9区八木 真吾 10区寺本 大希 11区黑川 城地 12区堀田 昇世 13区横山 翔

＜平戸＞

1区赤木 雄大 2区今村 文哉 3区西 大地 4区立石 博信 5区髙田 弘樹 6区山口 直也 7区栁本 元気 8区末吉 範平 9区松尾 勝平 10区小倉 大輔 11区末吉 直孝 12区千北 充範 13区松田 憲二

＜北松･松浦＞

1区平山 裕章 2区北島 凜久 3区山本 羅生 4区倉山 侑也 5区浜崎 克己 6区内野 李彗 7区坂本 竜平 8区西村 幸樹 9区辻畑 史仁 10区白石 海斗 11区澤田 錬 12区神崎 慎吾 13区中山 繕勧

＜五島＞

1区木戸 俊輔 2区池本 勇輝 3区藤山 龍誠 4区松尾 崇志 5区増﨑 倫人 6区山田 蓮太 7区川端 省吾 8区濱村 好聖 9区川谷 寛和 10区七里 雄大 11区青﨑 僚雅 12区八田 敏郎 13区川崎 雄哉

＜西彼･西海＞

1区冨本 優浩 2区峰原 飛龍 3区横田 玖磨 4区松下 颯人 5区水本 直行 6区小林 大晟 7区納所 大樹 8区浅井 海堂 9区下釜 基 10区森本 翔太 11区朝長 拓也 12区白井 大稀 13区浦馬場裕也

＜壱岐＞

1区倉本 昂洋 2区平畑 良季 3区大久保翔貴 4区山下 高広 5区川下 和明 6区渡野 幹大 7区竹藤 智弘 8区石橋 駿 9区金丸 智彦 10区戎谷 勉 11区益川 洋武 12区堤 綾平 13区樋口 貴英

＜対馬＞

1区早田 太一 2区日髙 健仁 3区畑島 良亮 4区安田 和哉 5区小田 隆展 6区佐藤 光 7区入來 稔彰 8区大久保圭太郎 9区阿比留 聖 10区築城 桂助 11区扇 晃平 12区武末 伸也 13区中山 公仁